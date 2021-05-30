В городах Эстонии прошли пикеты солидарности с Белоруссией

В конце моста Каарсилла на берегу Эмайыги в Тарту собралось несколько десятков человек. Вдохновителем этой акции стала экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская, муж которой — Сергей Тихановский — был задержан сотрудниками правоохранительных органов, напоминает Tartu Postimees.

На пикете выступила Анастасия Фиадотава, которая в числе прочего сказала, что полиция задержала Тихановского на легальном предвыборном мероприятии и он до сих по сидит в тюрьме. Суда не было, но ему грозит 12 лет тюрьмы.

Второй причиной проведения пикета стало то, что белорусские власти закрыли популярный интернет-портал tut.by, который боролся за благополучие белорусов. «Люди читали его и понимали, что белорусское правительство не такое уж и хорошие, каким пытается себя показать», - сказала Фиадотава.

На акции слово также взял член правления тартуского округа партии «Ээсти 200» Индрек Нийбо. Помимо него, на мероприятии были еще два члена «Ээсти 200». «Мы пришли поддержать эту акцию. Мы считаем, что Эстония должна дать четкий сигнал, что мы поддерживаем народ Белоруссии, который борется за свою свободу и права», - заявил Нийбо.

Годовщину задержания Сергея Тихановского вспоминали и в Таллинне. По данным ERR, на горке Харью была создана цветочная клумба в цветах белорусской оппозиции, открыт информационный пункт. Также неравнодушные собрались в столице Эстонии, чтобы обратить внимание на ситуацию в Белоруссии.