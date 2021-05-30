Кай Хаверц забил единственный гол ФОТО: EPA

Лондонский «Челси» во второй раз выиграл Лигу чемпионов и разрушил мечты «Манчестер Сити», впервые выбившегося в финал главного клубного первенства в европейском и мировом футболе.

Лондонский «Челси» во второй раз выиграл Лигу чемпионов и разрушил мечты «Манчестер Сити», впервые выбившегося в финал главного клубного первенства в европейском и мировом футболе.

Финал, как и в прошлом году, перенесли из Стамбула в Португалию из-за коронавируса. Тогда неожиданная радость выпала Лиссабону, на этот раз - Порту.

Перед игрой «Сити» слыли фаворитами, однако счет открыл «Челси».

Гол, ставший в итоге победным, забил немецкий полузащитник Кай Хаверц под занавес первого тайма. После изящного длинного паса в зияющую дыру защиты «Сити» он вышел один на один с вратарем, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.

Во втором тайме задача у «Челси» была простая - удержать преимущество любой ценой. Им нужно было только не пропустить, а «Сити» - не только не пропустить, но еще и забить, причем два.

В середине тайма «Сити» лишился своего ключевого игрока Кевина де Брюйне - он не смог оправиться после жесткого фола со стороны немецкого защитника «Челси» Антонио Рюдигера и был заменен.

Долгий путь к финалу

Для «Сити» это был первый в его истории финал европейского кубка. Чемпионы Англии этого сезона провели европейскую кампанию в блестящем стиле: 25 голов и всего 4 пропущенных мяча.

Но опыт «Челси» оказался полезнее резвости «Сити». Лондонский клуб российского миллиардера Романа Абрамовича уже трижды выходил в финал, и всякий раз фаворитом были соперники.

Первый блин оказался комом - они проиграли памятной майской ночью 2008 года в московских «Лужниках». Тогда, после ничьей 1:1, в серии пенальти у «Манчестер Юнайтед» промахнулся только автор первого игрового гола Криштиану Роналду, а у «Челси» - двое, включая капитана Джона Терри, который так и не оправился от своего трагического ляпа до конца карьеры.

Через четыре года, в 2012-м, «Челси» все же выиграл первую в своей истории Лигу чемпионов, чудом одолев в финале доминировавшую мюнхенскую "Баварию" в серии послематчевых пенальти.

Две звезды

Две главные звезды сегодняшнего финала до мяча даже не дотронулись.

В битве титанов Тухель оказался сильнее Гвардиолы ФОТО: EPA

Каталонец Пеп Гвардиола и немец Томас Тухель провели матч у кромки поля. Оба тренера - звезды мирового масштаба, и оба доказали в этом сезоне, что именно их стратегия достойна финала главного клубного соревнования на планете.

Гвардиола уже трижды выигрывал английскую Премьер-лигу с «Манчестер Сити», а до этого трижды приводил «Барселону» к чемпионству в Испании, и с нею же дважды выигрывал Лигу чемпионов. Между делом он успел еще потренировать чемпионов Германии «Баварию».

Пеп давно вписан в историю футбола как великий тренер. Но если кто и достоин оказаться с ним в одном финале, так это тренер «Челси» Тухель.

Тухель принял разваливающуюся команду из рук Фрэнка Лэмпарда, вывел ее с 10 места на четвертое и, что еще поразительнее, - в финалы двух главных кубков: Англии и Европы. Причем это второй подряд финал Лиги чемпионов для Тухеля - в прошлом году он проиграл его с парижским «ПСЖ».

Абрамович сменил тренера под занавес сезона, и Тухель выполнил задачу - пробился в четверку Премьер-лиги, чем гарантировал место в Лиге чемпионов следующего года (можно было дождаться победы в финале, но так спокойнее).

«Челси» проигрывал самые, казалось бы, легкие матчи, но зато выигрывал у лидеров - «Сити»: сначала лондонцы выбили их из кубка Англии в полуфинале, а потом вырвали победу на выезде.