В Канаде на территории бывшего интерната обнаружили останки 215 детей

По данным телеканала, некоторым погибшим детям было по три года. Представитель индейской общины, инициировавшей раскопки, заявил, что смерти не были задокументированы, передает «Интерфакс».

Школа-интернат для индейцев Камлупс действовала с 1890 по 1969 год. Тогда она была крупнейшей в системе школ-интернатов Канады. Одновременно ее могли посещать до 500 человек.

Как отмечается, дети индейцев были обязаны посещать такие школы-интернаты. Такие учреждения плохо финансировались, с детьми часто плохо обращались, многие голодали, погибали от инфекционных болезней, в том числе туберкулеза.