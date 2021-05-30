В Риге и Таллинне цены на топливо не изменились, в Вильнюсе снизились

В Риге на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки по-прежнему составляет 1,304 евро за литр, дизельного топлива - 1,204 евро за литр.

В Таллиннне бензин 95-й марки, как и неделей ранее, стоит 1,389 евро за литр, дизельное топливо - 1,199 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки снизилась на 0,8% до 1,261 евро за литр, дизельного топлива - на 1,3% до 1,136 евро за литр.