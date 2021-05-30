СМИ: британские спецслужбы считают возможной утечку коронавируса из лаборатории

По данным издания, ранее западные службы разведки, в том числе британская, считали такой версию маловероятной, однако теперь такая оценка пересмотрена.

Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть "доказательства" искусственного происхождения коронавируса. По их утверждению, китайские ученые разработали SARS-CoV-2 в уханьской лаборатории. Затем они попытались "замести следы" таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса.

Ранее издание Telegraph со ссылкой на высокопоставленный официальный источник сообщало, что спецслужбы Великобритании сотрудничают с США в расследовании лабораторной версии происхождения коронавируса. До этого Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается.

Всемирная организация здравоохранения в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов, посетившей Ухань для выявления происхождения коронавируса. Возможность утечки SARS-CoV-2 из лаборатории в нем называется "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.