На пляже Пикакари поднимут голубой флаг

Международный фонд экологического образования (FEE) уже восьмой год отмечает знаком качества пляж в Пыхья-Таллинне.

«1 июня открываем пляжный сезон на пыхья-таллиннских пляжах Штромка и Пикакари. Тогда к работе приступит береговая охрана, а МуПо будет обеспечивать порядок. Оба пляжа находятся в уникальных местах возле природоохранных зон. Радует, что Мериметса и Пальяссааре остаются местами с чистой природой», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Старейшина района добавил, что подготовка к летнему сезону началась 15 апреля и включила в себя планирование, выравнивание и механическое просеивание песка, а также установку прошедшего обслуживание инвентаря.