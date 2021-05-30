Виновник трагического ДТП в Вормси отправится в тюрьму
Пярнуский уездный суд отправил за решетку мужчину, который в начале декабря прошлого года спровоцировал ДТП, закончившееся смертью пассажира.
Пярнуский уездный суд отправил за решетку мужчину, который в начале декабря прошлого года спровоцировал ДТП, закончившееся смертью пассажира.
Суд признал 41-летнего Рауля виновным в ДТП с тяжкими последствиями и приговорил его в шести годам тюрьмы. Из-за сокращенного производства срок сразу же сократили на треть, таким образом, подсудимый проведет в тюрьме четыре года.
Согласно обвинению, 6 декабря прошлого года около 16:20 на шестом километре окружной дороги Вормси в деревне Сууремыйза (волость Вормси, Ляэнемаа) пьяный Рауль, не имевший прав соответствующей категории, съехал на своем фургоне Ford Transit в кювет. После этого транспортное средство врезалось в дерево.
Сидевшая рядом с Раулем 50-летняя женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.
Защитник Рауля оспорил решение Пярнуского уездного суда в Таллиннском окружном суде, но тот счел жалобу безосновательной и не стал ее рассматривать. Так решение уездного суда вступило в силу.
Наказание исчисляется со дня задержания Рауля 6 декабря прошлого года.