Виновник трагического ДТП в Вормси отправится в тюрьму

Суд признал 41-летнего Рауля виновным в ДТП с тяжкими последствиями и приговорил его в шести годам тюрьмы. Из-за сокращенного производства срок сразу же сократили на треть, таким образом, подсудимый проведет в тюрьме четыре года.

Согласно обвинению, 6 декабря прошлого года около 16:20 на шестом километре окружной дороги Вормси в деревне Сууремыйза (волость Вормси, Ляэнемаа) пьяный Рауль, не имевший прав соответствующей категории, съехал на своем фургоне Ford Transit в кювет. После этого транспортное средство врезалось в дерево.

Сидевшая рядом с Раулем 50-летняя женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.

Защитник Рауля оспорил решение Пярнуского уездного суда в Таллиннском окружном суде, но тот счел жалобу безосновательной и не стал ее рассматривать. Так решение уездного суда вступило в силу.