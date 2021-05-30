Шри-Ланка вновь открывает границы, но с ограничениями

Однако туристы смогут прибывать на остров при соблюдении ряда ограничений: на каждый рейс будет допущено только 75 пассажиров, включая жителей Шри-Ланки и иностранцев, пишет портал Туристер.

Все въезжающие вне зависимости от наличия прививки должны предъявить ПЦР-тест и пройти двухнедельный карантин.

Кроме того, любой пассажир, который посещал Индию (даже транзитом) в течение последних 14 дней, не будет допущен на Шри-Ланку.