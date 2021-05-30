Шри-Ланка вновь открывает границы, но с ограничениями
Власти Шри-Ланки открывают границы страны, в том числе и для туристов, с 1 июня. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Шри-Ланки.
Власти Шри-Ланки открывают границы страны, в том числе и для туристов, с 1 июня. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Шри-Ланки.
Однако туристы смогут прибывать на остров при соблюдении ряда ограничений: на каждый рейс будет допущено только 75 пассажиров, включая жителей Шри-Ланки и иностранцев, пишет портал Туристер.
Все въезжающие вне зависимости от наличия прививки должны предъявить ПЦР-тест и пройти двухнедельный карантин.
Кроме того, любой пассажир, который посещал Индию (даже транзитом) в течение последних 14 дней, не будет допущен на Шри-Ланку.
Также в стране до 7 июня продлены ограничения на межрегиональные поездки.