Хабиб Нурмагомедов: «Я устал нырять в потные ноги»

Владелец промоушена Eagle Fighting Championship (EFC) не согласен даже на схватку по грэпплингу, передает NEWSru.

«Вопросы о возвращении никогда не закончатся. Они всегда будут актуальными. Моего возвращения лучше не ждать, иначе ждать придется долго. Мне вообще не интересно с кем-то бороться. Я устал нырять в потные ноги. Что мне доказывать? Самоутвердиться или деньги заработать? Эти два пункта меня абсолютно не волнуют», - цитирует Нурмагомедова « Спорт-Экспресс ».

Грэпплинг - стиль единоборств с акцентом не на ударную, а на борцовскую технику и использование захватов.

«Привлечь внимание к EFC? Ну можно было бы, но мне это неинтересно. Для этого можно хорошего грэпплера пригласить. Вы слишком на меня давите, дайте мне пространство», - добавил Хабиб, адресовав последнюю фразу обступившим его журналистам.