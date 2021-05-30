Начинается суд над компанией, зарезавшей перед ласнамяэским баром мужчину
В понедельник в Харьюском уездном суде начнется судебный процесс по делу об убийстве, произошедшем в таллиннском районе Ласнамяэ в ходе конфликта возле бара на Ляэнемере-теэ.
В понедельник в Харьюском уездном суде начнется судебный процесс по делу об убийстве, произошедшем в таллиннском районе Ласнамяэ в ходе конфликта возле бара на Ляэнемере-теэ.
Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет 32-летнего Романа Глуховченко и 34-летнего Илью Гайдаленко в убийстве 26-летнего мужчины, совершенном перед баром в Ласнамяэ 22 августа прошлого года.
Третий молодой человек, участвовавший в преступлении, 31-летний Максим Васильев обвиняется в серьезном нарушении общественного порядка.
Согласно доказательствам, собранным в ходе досудебного производства, конфликт в баре сначала возник между обвиняемым Глуховченко и 31-летней женщиной. При этом обвиняемый ударил женщину, но ситуация разрешилась благодаря вмешательству посетителей бара.
Через некоторое время перед баром возник конфликт между мужем женщины, 26-летним мужчиной, и обвиняемыми, который быстро перерос в физический. При этом потерпевший ударил обвиняемого, после чего трое обвиняемых начали избивать потерпевшего. В ходе драки Глуховченко несколько раз ударил своего противника ножом. Затем жена жертвы села за руль и поехала в сторону группы мужчин, протаранив стену бара.
Согласно обвинению, во время драки перед баром Глуховченко также ударил ножом участвовавшего в конфликте 39-летнего таксиста, который, к счастью, серьезно не пострадал. В конце концов, обвиняемые покинули место происшествия, а очевидцы позвонили в Центр тревоги.
Скорая помощь доставила тяжелораненого 26-летнего мужчину в больницу, где через час он скончался от полученных травм.
Полиции удалось задержать объявленного в розыск Васильева 25 августа прошлого года, Гайдаленко -31 августа прошлого года, а Глуховченко задержали латвийские полицейские под Ригой 24 октября прошлого года.
По словам окружного прокурора Келли Круузимяги, которая вела уголовное дело, в цепи событий, приведших к трагическим последствиям, свою роль сыграл алкоголь. «Ссора началась рано утром с участием людей, употреблявших алкоголь в баре. Однако стремительно обострение событий привело к удару ножом, унесшему жизнь молодого человека», - сказала Круузимяги.
"Глуховченко обвиняется в физическом насилии и убийстве, и, поскольку он ранее уже был осужден за убийство, его действие в соответствии с обвинением и Пенитенциарным кодексом квалифицируется как умышленное убийство. Гайдаленко обвиняется в убийстве, а Васильев - в серьезном нарушении общественного порядка. На время предварительного следствия мужчины с разрешения суда были взяты под стражу, Глуховченко и Гайдаленко до сих пор находятся там», - добавила прокурор.