Картина дня: погоня в Кохтла-Ярве, суд из-за требования носить маску в школе и перевод Протасевича в СИЗО КГБ

На следующей неделе в Эстонию придет долгожданное тепло

По данным метеослужбы Эстонии, на предстоящей неделе ожидается постепенное потепление, а в среду температура воздуха местами уже будет достигать 20 градусов тепла. Читать далее…

В Эстонии прибавилось 62 зараженных, скончался один человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3206 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 62, то есть 1,9% от общего количества. Читать далее…

Видео 〉 В Кохтла-Ярве полная подростков машина пыталась уйти от полиции. Погоня закончилась столкновением

Вчера вечером в Кохтла-Ярве был задержан игнорировавший требования полиции автомобиль, в котором находились подростки. Мужчина, управляющий транспортным средством, также не имел водительских прав. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее…

Несколько родителей готовы обратиться в суд из-за требования ношения масок в школах

Некоторые родители рассматривают возможность обращения в суд для отмены обязательства носить маску в школе, сообщило адвокатское бюро Koch ja Partnerid в письме правительству и Департаменту здоровья. Читать далее…

Начинается суд над компанией, зарезавшей перед ласнамяэским баром мужчину

В понедельник в Харьюском уездном суде начнется судебный процесс по делу об убийстве, произошедшем в таллиннском районе Ласнамяэ в ходе конфликта возле бара на Ляэнемере-теэ. Читать далее...

В городах Эстонии прошли пикеты солидарности с Белоруссией

Как и во всем мире, вчера в Тарту и Таллинне состоялись пикеты солидарности с Белоруссией. Читать далее...

Отец Романа Протасевича: бывший главред Nexta переведен в СИЗО КГБ

Как стало известно Би-би-си, Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где находится и его девушка София Сапега, задержанная вместе с ним в аэропорту Минска. У сестры экс-главреда оппозиционного телеграм-канала Nexta впервые там приняли посылку, но изъяли из нее книгу. Родители Романа уверены, что их сына били после задержания. Читать далее…

Путин и Лукашенко договорились о втором транше российского кредита в $500 млн и о помощи «Белавиа»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу продолжили встречу в Сочи в неформальной обстановке. Главы договорились о втором транше госкредита и об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города. Читать далее…

В СИЗО КГБ Беларуси посадили еще одного россиянина. Ему вменяют озвучку оппозиционных роликов

В Минске, как стало известно сегодня, арестовали и поместили в СИЗО КГБ Беларуси еще одного российского гражданина - 20-летнего Егора Дудникова. КГБ обвиняет его в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342 УК), за то, что тот озвучивал ролики для оппозиции, говорит адвокат Антон Гашинский. Читать далее…

Глава Европарламента хочет разместить фото Протасевича во всех аэропортах ЕС