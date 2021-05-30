Стрельба во Флориде: двое убитых, десятки раненых

Трое неизвестных в ночное время приехали на автомобиле на площадку, арендованную под концерт, и открыли огонь по людям из автоматов и пистолетов. В настоящее время ни один из подозреваемых не задержан.

Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние на данный момент неизвестно.

«Это хладнокровные убийцы, которые без разбора стреляют в толпу», — заявил Рамирез.