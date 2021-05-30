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С кормами для собак и кошек приходится решать двойную проблему: с одной стороны, продукт должен быть привлекательным для четвероногих потребителей, с другой - не вызывать тошноты у их хозяев, пишет Би-би-си.

Черная кошка облизывается ФОТО: Getty Images

Производство кормов для домашних животных - это, прежде всего, глобальный многомиллиардный бизнес, не менее серьезный, чем, например, пищевая промышленность для людей. Но с кормами для собак и кошек приходится решать двойную проблему: с одной стороны, продукт должен быть привлекательным для четвероногих потребителей, с другой - не вызывать тошноты у их хозяев.

Это вам расскажет любая бабушка, подкармливающая бродячих кошек у своего подъезда: стоит только пару раз дать им самый-самый дешевый корм из пакетиков, на которых нарисованы счастливые усатые морды, как кошки начинают воротить нос от натуральной пищи - никакая курочка, никакая рыбка им больше не интересна.

Они, как наркоманы, начинают искать очередной дозы - крайне неаппетитно выглядящей, на взгляд человека.

В отличие от премиальных промышленных кормов, которые порой пахнут, как настоящие мясные или рыбные консервы для людей, производители дешевых пакетиков не стремятся к созданию иллюзии натуральности - для них важно, чтобы их продукт нравился самим котикам.

Именно поэтому некоторые кошководы с пренебрежением называют такие корма "картоном с ароматизаторами". Впрочем, любые устные свидетельства не в пользу потребления самого дешевого, "бюджетного" корма наталкиваются на возражения типа "а мой кот всю жизнь это ел и прожил до 20 лет!"

Но есть и точка зрения ветеринарных врачей. Вот, например, о чем предупреждают на сайте одной из российских ветклиник: "Под промышленными кормами мы подразумеваем корма классов премиум, супер-премиум и выше. Корма эконом-класса не относятся к качественным сбалансированным рационам и не могут рассматриваться в качестве полноценного питания для животного".

Так или иначе, понятно одно: у домашних животных и человека совершенно различные представления о том, что вкусно.

Собака облизывается ФОТО: Getty Images

Некоторым из нас даже знакомы люди, которые из интереса пробовали сухой собачий или кошачий корм, но, увы, он не произвел на них впечатления - совершенно безвкусные сухарики, которые, впрочем, по свидетельству одного испытателя, неплохо идут с пивом.

И тем не менее: стоит только пошуршать этим самым пресловутым пакетиком, как кошка как из-под земли вырастает перед вами. Стоит только полезть в карман за "безвкусными коричневыми сухими кусочками", как ваш пес со всех ног бросается к вам.

Что же в них такое насовали производители? Отчего для наших домашних любимцев этот невзрачный корм - как для нас свежеподжаренный шашлык или ароматная индейка только что из духовки?

Что удивительно, это касается не только животных-мясоедов. Домашний кролик-вегетарианец, попробовав промышленный корм (который выглядит как его собственные какашки и пахнет почти так же неаппетитно), уже и смотреть не хочет на нормальную органическую пищу - морковку, капустку...

Кошка ест эконом-корм ФОТО: Getty Images

Дело доходит до анекдотов. С кошкой ежедневно случались панические атаки, когда она обнаруживала, что съела весь сухой корм, и ничего не осталось... После того, как на американский Хьюстон обрушился ураган Харви, на его улицах встречали немецкую овчарку, которая везде носила с собой сумку со своим кормом…

Нельзя не признать успехи большого бизнеса производителей промышленных кормов. Эта многомиллиардная индустрия серьезно инвестирует в исследования усилителей вкуса - ингредиентов, которые заставляют четвероногих с аппетитом поедать корм и с нетерпением ждать новой порции. Над проблемой трудятся громадные отделы и лаборатории.

Усилителями вкуса могут быть совершенно разные вещи - от сильно пахнущих (если уж попытаться избежать слова "воняющих") химических соединений, которые обычно обнаруживаются в гниющем мясе, до добавок, которые обычно используются для того, чтобы картофель не темнел.

Для собак из высшего общества

Промышленный собачий корм был изобретен в 1860 году Джеймсом Спраттом, необыкновенно предприимчивым коммивояжером из штата Огайо (США). Согласно легенде, как-то он приехал в Англию по делам и однажды в ливерпульских доках увидел бродячих собак, дерущихся за остатки галет, выброшенных моряками.

Для Спратта это стало откровением - сразу по двум причинам.

Первые промышленные корма для собак напоминали твердые галеты, которые раньше брали с собой на борт корабля моряки, отправляясь в дальнее плавание ФОТО: Getty Images

Во-первых, галеты в ту пору славились своей неаппетитностью - поколения солдат и моряков жаловались на то, что их невозможно есть, что о них можно поломать зубы, что они совершенно невкусные. Как только ни называли галеты - и кровельным железом, и пристанищем червей…

Во-вторых, до Спратта никому еще в голову не приходило поинтересоваться тем, что нравится есть собакам и как на этом можно заработать. До того дня домашние животные как правило довольствовались объедками с людского стола или как-то кормились сами.

Или вот, скажем, хаски. На их исконной территории проживания (Гренландия, Канада, Аляска) инуиты традиционно кормили этих собак свежим тюленьим мясом, которое ели сами.

Ездовые собаки настолько к этому привыкли, что когда в 1945 году британские исследователи привезли их в Антарктиду (в качестве транспортного средства), хаски очень там страдали без тюленины.

Пришлось каждый год убивать определенное количество местных тюленей - только для того, чтобы кормить собак. Такое продолжалось вплоть до 1960-70-х, когда хаски постепенно заменили снегоходами и мотосанями.

В викторианском Лондоне тем собакам, которые жили с человеком, доставались, как мы уже говорили, либо объедки с людского стола, либо просто помои.

Человеческой едой кормили даже экзотических животных - скажем, черепахам, доставленным из Марокко, давали обычные овощи с огорода или размоченный хлеб. Кошек вообще считали уличными животными и кормили очень редко.

Но то, что придумал Спратт, было поистине революционным. В течение нескольких месяцев он разработал похожий на печенье "собачий пирог из мясного фибрина" - концентрат из столовой свеклы, овощей, зерна и говядины сомнительного происхождения.

Утверждалось, что эта бурда обеспечивает все питательные потребности охотничьих собак клиентов. (На упаковке было гордо написано "лучшая говядина лугового откорма", однако секрет того, что это было на самом деле, Спратт унес с собой в могилу.)

Нововведение Спратта совпало с культурной революцией в том, как люди стали относиться к своим домашним животным - был совершен переход от чисто утилитарного взгляда на них (ловят мышей, охраняют дом) к статусу "домашние любимцы", за которыми надо ухаживать, которым надо уделять время.

Исходя из этого, "собачий пирог из мясного фибрина" рекламировался в качестве эксклюзивного питания для собак аристократов. И назвали его не иначе как "Собачье наслаждение".

В конце концов компания Спратта взялась и за производство кошачьего корма: "Фирма Spratt's приведет вашего котика в отличную форму!"

Таким было начало глобального бизнеса промышленных кормов.

Отвратительный запах

Сегодня в ветеринарных магазинах и ветаптеках можно купить корм чуть ли не для любого мыслимого домашнего питомца - от лягушек до представителей сумчатых.

Почти все эти корма придерживаются более или менее одной формулы: обычно в них содержатся углеводы, протеины, жиры, сахара, клетчатка, антиоксиданты (или другие консерванты), эмульгаторы (вещества, способствующие стабильности смеси), витамины, минералы и красители. В более премиальные корма добавляют пробиотики или усилители усвояемости, например, цикорий (который часто добавляется в собачий корм), а также ферменты, антипаразитарные компоненты и минералы для предотвращения образования зубного камня.

Вкусовые добавки либо распыляют на готовый продукт, либо добавляют в измельченном виде - как, собственно, делают и с человеческой пищей.

Дело только в том, что между тем, насколько пища здоровая, и ее вкусностью почти нет взаимосвязи.

Промышленный корм для животных ФОТО: Getty Images

По правилам, которые действуют в США, Евросоюзе и многих других регионах мира, производитель не может просто так написать на своем продукте, что тот содержит всё необходимое для вашего питомца. Продукт должен соответствовать принятым пищевым стандартам. В стандартах определяется допустимое содержание каждого ингредиента, поэтому производители не могут просто так, произвольно, добавлять сахара или жиры, чтобы сделать корм более привлекательным для животного.

"На мой взгляд как нутрициолога, все корма для животных одинаковы", - утверждает профессор Мэрион Несл из Нью-Йоркского университета.

И одинаковыми, судя по всему, их делает химия, к услугам которой прибегают производители.

Собака и кошка перед мисками с сухим кормом ФОТО: Getty Images

Многие животные полагаются на нюх в том, как они действуют в окружающем мире, и это чувство - именно то, которое эксплуатируют кормопроизводители.

У человеческого носа - около 50 млн обонятельных рецепторов. У кошек таких рецепторов - 67 млн, у кроликов - 100 млн, а у собак около 220 млн. (А вот чувство вкуса у животных не такое тонкое, как у человека.)

И тут перед производителями кормов встает довольно непростая задача: как сделать продукт с одной стороны привлекательным для животных (многие из которых находят необычайно пленительным запах разлагающейся плоти, грязных носков и чужой рвотной массы), а с другой - чтобы от такого продукта не стошнило хозяина собаки или кошки.

Собака с вожделением смотрит на миску с едой ФОТО: Getty Images

Профессор Мэрион Несл говорит об этом прямо: "Животные едят фекалии. Им нравятся сильные органические запахи, и производителям кормов приходится лавировать: делать свою продукцию достаточно отвратительной для того, чтобы она нравилась домашним питомцам, но не такой отвратительной, чтобы хозяева отказывались ее покупать".

Примеры - путресцин и кадаверин, бесцветные химические вещества, получаемые расщеплением белков. Именно они чаще всего - причина вызывающего у людей рвотный рефлекс запаха гниющей плоти.

Но коты его обожают. И производители добавляют в их корм путресцин и кадаверин, либо извлекая из падали, либо получая в лаборатории.

А что с нашими травоядными питомцами - кроликами или морскими свинками? Для них в корм добавляются концентраты мяты или душицы, запах которых крайне привлекателен для этих животных.

В дикой природе кролики едят свежие овощи, однако для домашних кроликов стало естественным питаться промышленными кормами ФОТО: Getty Images

Японская кухня

Однако запах запахом, а вкус тоже важен. И тут предпочтения наших питомцев-мясоедов не сильно отличаются от человеческих.

"Чтобы понять вкусовую привлекательность еды для кошек, можно сравнить ее с японской и вообще азиатской кухней, где делается упор на умами и кокуми", - говорит Даррен Логан, глава исследовательского отдела Уолтэмского института науки ухода за домашними животными, принадлежащего компании Mars Petcare.

Умами и кокуми? Наша еда долго основывалась на четырех основных вкусах - сладком, соленом, кислом и горьком. Но потом на Запад пришла азиатская кухня и принесла еще два.

Умами стал пятым (его открыл в 1908 году японский химик Кикунаэ Икеда, этот вкус описывают как "бульонный", "мясной", "обволакивающий"), а на роль шестого претендует кокуми ("густота, наполненность, непрерывность и гармония"), открытый в Японии в 1989 году.

В отличие от первых пяти, кокуми не привязан к какому-то определенному набору компонентов - скорее, к продуктам, которые волшебным образом вызывают это самое вкусовое ощущение (например, соевый соус, морские гребешки, креветочная паста, дрожжи и пиво).

Считается, что этот самый кокуми особенно популярен у плотоядных животных, их вкусовые рецепторы его сразу распознают. И, как несложно догадаться, компании, производящие корма для домашних животных, уже вовсю эксплуатируют это, добавляя в свою продукцию смесь усиливающих вкус химических веществ.

Собака с мордой в миске ФОТО: Getty Images

Впрочем, есть ароматы и вкусы, которые вы никогда не найдете в корме для домашних питомцев. Например, у большинства хищных зверей нет рецепторов для сахара и углеводов.

В этом смысле повезло собакам, которые живут бок о бок с человеком и питаются остатками человеческой пищи уже примерно 40 тыс. лет. Поэтому они с удовольствием едят сладкие пончики и мороженое.

А вот кошки были приручены (скажем так, выбрали жить рядом с человеком) только около 4300 лет - причем большую часть этого времени их рассматривали как самодостаточных зверей, способных себя прокормить мышами и крысами (ради чего, собственно, кошек и заводили).

Котов, между тем, сильно привлекает японская кухня, богатая морепродуктами и мясом. Мороженое их не интересует, они недостаточно долго прожили с человеком, чтобы их рецепторы научились отзываться на сладкое.

Коты не могут устоять перед запахом рыбы с тухлинкой ФОТО: Getty Images

А вот травоядные животные, употребляющие в пищу продукты, богатые клетчаткой и углеводами, предпочитают более сладкие промышленные корма.

Наконец, список усилителей вкуса был бы неполным без пирофосфата, который издание Popular Science называет кошачьим наркотиком.

В человеческих продуктах это соединение - довольно распространенная добавка. Но не для усиления вкуса, а, скажем, для предотвращения потемнения картофеля в результате приготовления пищи. Между тем кошки сходят от него с ума - вероятно, потому что оно усиливает вкус аминокислот в их корме.

Слишком вкусно?

Производители кормов достигли таких успехов в своем бизнесе, что столкнулись с проблемой: их продукцией перекармливают. Домашние животные, будучи не в силах отказаться от вкусной еды, полнеют. В общем, переедание в западном обществе свойственно не только людям.

Как следует из опроса ветеринаров на Лондонской выставке домашних питомцев, около 51% собак, 44% кошек и 29% мелких млекопитающих страдают избыточным весом или ожирением.

По словам Даррена Логана, это происходит не из-за собственно состава промышленных кормов, а потому, что владельцы животных не могут устоять перед просящими взглядами своих любимцев.

Впрочем, Логану можно задать встречный вопрос: а любимцы почему так клянчат? Не потому ли, что в составе кормов есть ингредиенты, заставляющие клянчить?

"Мы делаем корм таким аппетитным, чтобы они его весь съедали и получали все необходимые питательные вещества, - утверждает Логан. - И главная проблема здесь в том, что хозяева их перекармливают - ведь животное не может само открыть пакет с кормом".

Домашних животных хозяева часто закармливают слишком калорийными кормами, что приводит вот к таким результатам ФОТО: Getty Images

Кроме ожирения, есть еще и проблема окружающей среды. В 2009 году новозеландские ученые подсчитали, что воздействие на планету содержания одной собаки примерно в два раза сильнее, чем владение "паркетным" внедорожником средних размеров.

Вот тут-то усилители вкуса и могут помочь. Большая часть кормов - это безвкусная база, сдобренная ароматными добавками. Так что если заменить основной компонент чем-то экологически безопасным, например, насекомыми или соей, то наших любимцев легко будет ввести в заблуждение и соблазнить, применив усилители вкуса.

Впрочем, кошек нельзя переводить на диету без мяса, им вегетарианство не подходит. Остальные же вполне обойдутся без мясного компонента, утверждают ученые и разработчики кормов.

По словам Логана, его компания недавно выпустила на рынок свой бренд корма, основанного на насекомых.

Вернемся к вопросу о почти наркотической привязанности кошек и собак к некоторым кормам. Ответ простой: состав кормов именно для этого и подбирается. А наши питомцы не в силах устоять.

Посмотрим, что они скажут по поводу насекомых.

Собака и кошка смотрят на сосики на тарелке, стоящей на обеденном столе ФОТО: Getty Images

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