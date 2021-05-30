Завтра снова смягчаются ограничения: откроются спа и водные центры

С 31 мая могут открыться также общественные бани, спа, водные центры и бассейны, расположенные в помещениях, с учетом того, что помещение не должны быть заполнено больше, чем на 50%, а количество присутствующих не должно превышать 200. Принимать посетителей можно с 6 утра до 22.00.

Также с завтрашнего дня в помещениях будут снова разрешены тренировки, а также молодежная работа, образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение и курсы повышения квалификации в группах до 10 человек. Помещения необходимо заполнять не более, чем на 25%, разом в этих видах деятельности может принимать участие не более 100 человек, группы не должны пересекаться между собой. Групповое ограничение не действует в отношении учеников одного класса или учебной группы.

С 31 мая ограничение передвижения 2+2 в общественных закрытых помещениях заменится требованием рассредоточенности, которое означает, что от незнакомых людей следует держаться на безопасном с точки зрения распространения вируса расстоянии.