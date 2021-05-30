На судах Tallink будет продаваться эстонский спрей с антителами к коронавирусу

Созданный для производства спрея консорциум и Tallink Grupp заключили договор о сотрудничестве, в результате которого спрей BioBlock со вторника поступит в продажу на пассажирских судах Star, Megastar и Silja Europa, а также в интернет-магазине Tallink.

Для осуществления идеи спрея для носа Bioblock признанные предприниматели и университеты Эстонии создали консорциум, в состав которого входят Icosagen Cell Factory OÜ, Chemi-Pharm AS, OÜ Teadus ja Tegu, Эстонский университет естественных наук и Тартуский университет.

BioBlock — основанный на антителах продукт, произведенный из молозива гипериммунизированных пепломером вируса SARS-CoV-2 коров. Содержащиеся в спрее BioBlock антитела сохраняются на слизистой оболочке до четырех часов, один флакон содержит 150 доз.

Автор идеи BioBlock, основатель и исполнительный директор Icosagen Март Устав подчеркивает, что речь не идет о лекарстве, и спрей ни в коем случае не является заменой для вакцинации.

«В то же время, BioBlock мог бы позволить помешать распространению вирусных частиц. Вакцинация защищает от тяжелого заболевания, но не исключает инфицирования», - сказал Устав.