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Фото, видео ⟩ В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу со своего балкона, есть раненые

Фото с места событий. ФОТО: Donat Sorokin/Donat Sorokin/TASS

Российские СМИ сообщают, что некий мужчина открыл стрельбу со своего балкона в одном из жилых домов Екатеринбурга.

Источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что в результате стрельбы пострадала девочка и сотрудник Росгвардии. По его словам, у сотрудника правоохранительных органов легкое ранение, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с ранением в живот. Информацию о пострадавших также подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото с места событий. ФОТО: Dina Veretelnikova/Dina Veretelnikova/TASS

Как передает Би-би-си, мужчина открыл стрельбу с балкона своей квартиры по адресу ул. Бородина, 30. Предположительно, он вооружен охотничьим карабином "Сайга", говорят источники информагентств в правоохранительных органах. Мужчина сделал как минимум 10 выстрелов.

"По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Как предполагается, он стреляет из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. Пока не задержан", - сообщает источник агентства ТАСС.

На месте происшествия работают руководители УМВД России по Екатеринбургу. Полиция устанавливает личность стрелка и тип используемого им оружия, готовится его задержание. Территория вокруг дома была оцеплена, подъезд эвакуирован. Стрелка заблокировали в квартире.

Местный сайт e1.ru сообщает со ссылкой на слова одного из очевидцев, что мужчина кричал "что-то типа "требую отменить гомосексуализм!", а затем начал стрелять по росгвардейцам и прохожим".

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