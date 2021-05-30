Фото, видео ⟩ В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу со своего балкона, есть раненые

Источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что в результате стрельбы пострадала девочка и сотрудник Росгвардии. По его словам, у сотрудника правоохранительных органов легкое ранение, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с ранением в живот. Информацию о пострадавших также подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото с места событий. ФОТО: Dina Veretelnikova/Dina Veretelnikova/TASS

Как передает Би-би-си, мужчина открыл стрельбу с балкона своей квартиры по адресу ул. Бородина, 30. Предположительно, он вооружен охотничьим карабином "Сайга", говорят источники информагентств в правоохранительных органах. Мужчина сделал как минимум 10 выстрелов.

В социальных сетях опубликовано жуткое видео стрельбы в Екатеринбурге. По данным https://t.co/L9bWfY4jfZ, огонь по людям и машинам открыл бывший полицейский. Без пострадавших не обошлось. Девочке попали в живот, а росгвардейцу - в ногу: https://t.co/qXpulZ0h4p pic.twitter.com/9W6V2wdF9q — Пятый канал Новости (@5tv) May 30, 2021

"По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Как предполагается, он стреляет из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. Пока не задержан", - сообщает источник агентства ТАСС.

На месте происшествия работают руководители УМВД России по Екатеринбургу. Полиция устанавливает личность стрелка и тип используемого им оружия, готовится его задержание. Территория вокруг дома была оцеплена, подъезд эвакуирован. Стрелка заблокировали в квартире.

Местный сайт e1.ru сообщает со ссылкой на слова одного из очевидцев, что мужчина кричал "что-то типа "требую отменить гомосексуализм!", а затем начал стрелять по росгвардейцам и прохожим".