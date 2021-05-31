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  • Невнимательность водителя привела к ДТП с участием граждан трех стран

Фото ⟩ Невнимательность водителя привела к ДТП с участием граждан трех стран

В воскресенье, 30 мая, в Ляэне-Вирумаа произошло ДТП, в результате которого двух человек доставили в больницу. 

Вчера в 15.00 в волости Раквере на 172-м км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру на перекрестке Моонакюла проигнорировавшая знак 221 ("Уступи дорогу") 29-летняя женщина на Ford Focus выехала перед  Škoda Fabia, за рулем которого был 31-летний мужчина. В результате столкновения автомобиль Škoda выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с другой машиной Škoda Fabia, за рулем которой была 45-летняя женщина.

Водитель и 23-летний пассажир первой Škoda были доставлены в Ракверескую больницу для проверки состояния здоровья. 

По данным Virumaa Teataja, в трех машинах были эстонка, испанцы и семейная пара из России: автомобиль с российскими номерными знаками ехал со стороны Тапа, эстонка в сторону Põhjakeskus и четверо испанцев, которые работают учителями в Таллинне, хотели посетить Раквере. Испанцы до Раквере не доехали, поскольку случилось ДТП: перед ними выехал автомобиль с российскими номерами, их выбросило на встречную полосу, где они в свою очередь столкнулись с машиной гражданки Эстонии. 

Проживающий рядом с местом ДТП мужчина рассказал, что услышал пугающий грохот и пошел посмотреть, что произошло. "Такого громкого грохота я тут раньше не слышал", - сказал пожелавший сохранить анонимность местный житель. 

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