Мать пятерых детей обчистила банковские счета пожилых людей

«Мама, это здорово, что ты мать года», - крикнул один из пятерых детей Мерике несколько лет назад в зале одной эстонской уездной управы на церемонии награждения. Комментируя тогда награждение, Мерике, которую выбрали матерью года одного небольшого эстонского уезда, сказала, что по магазинам они ходят всей семьей и, хотя это может быть более затратным, именно так детям приучаются обычаи и нормы поведения. Однако у хорошей и уважаемой матери был секрет, который через несколько лет заставил ее от отчаяния вступить на криминальный путь.