Пн, 31.05.2021
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Мать пятерых детей обчистила банковские счета пожилых людей

Один раз Мерике попыталась спрятаться от камеры банкомата, но это не спасло ее от задержания. Запись с камеры. ФОТО: Kohtutoimik

«Мама, это здорово, что ты мать года», - крикнул один из пятерых детей Мерике несколько лет назад в зале одной эстонской уездной управы на церемонии награждения. Комментируя тогда награждение, Мерике, которую выбрали матерью года одного небольшого эстонского уезда, сказала, что по магазинам они ходят всей семьей и, хотя это может быть более затратным, именно так детям приучаются обычаи и нормы поведения. Однако у хорошей и уважаемой матери был секрет, который через несколько лет заставил ее от отчаяния вступить на криминальный путь.

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«Я тогда еще спросила у дамы, почему у нее разбросаны карты, они же так потеряются. Она не смогла мне ничего ответить. У нее были провалы в памяти и она часто не понимала, где она находится и почему она там находится», - описала она беспомощное положение своей пациентки.

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