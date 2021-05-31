Финские ограничения убивают эстонские фирмы

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В конце мая Postimees вместе с Эстонским союзом турфирм и Эстонским союзом гостиниц и ресторанов опросил 50 предприятий, в том числе семь аккредитованных IATA турбюро и 19 гостиниц. Если, например, некоторые гостиницы были довольны тем, что в отличие от мая 2020 года, они теперь могли открыться хотя бы для местных жителей, то положение турфирм, ориентированных на интуристов, было самым тяжелым. Некоторые констатировали, что оборот полностью на нуле, и общее состояние оценивали как удручающее. Целых 40% опрошенных предприятий сочли, что их положение в мае 2021 было «намного хуже», чем годом ранее, и 26% - что ситуация стала «чуть хуже».

Всего 3% опрошенных фирм считали, что ситуация за год стала «намного лучше», и 6% - что она стала «чуть лучше», чем в прошлом мае. «Денежные запасы использованы», - констатирует один из респондентов. «За целый год накопленный ранее жирок сильно подгорел и подгорит еще», - говорит второй. «Цифры оборота больше, чем годом ранее, но в промежутке, чтобы выжить, нам пришлось сократить много хороших и опытных коллег», - говорят в третьей фирме. 32% опрошенных турфирм признались, что подумывали о закрытии бизнеса или его продаже.