Издание NEWSru.com объявило о своем закрытии

«Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. (...) Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной», - говорится в сообщении редакции сайте NEWSru.com.

В сообщении сказано, что «после 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика» России, а картина дня, представленная NEWSru.com «так отличается от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы», что ранее сотрудничающие крупные рекламодатели перестали работать с изданием, «а остальные начали особенно опасаться уже в этом году».

«Нам все чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться нас самих. Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов», - пишет редакция.

Архив издания, накопленный за 21 год работы (более 1,7 млн новостей), остается открытым, уточняется в сообщении.