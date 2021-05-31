В Китае семьям разрешили иметь трех детей

В сообщении поясняется, что такое решение было принято с учетом демографической ситуации в стране, из-за быстрого старения населения.

Китай с 1979 по 2015 год проводил политику "одна семья - один ребенок". Одним из ее негативных последствий стало сокращение трудоспособного населения. В 2015 году любой семье в стране было разрешено иметь двух детей. После этого власти Китая зафиксировали рекордный рост рождаемости в КНР.

Ранее министерство общественной безопасности КНР сообщало, что рождаемость в Китае снизилась в 2020 году на 30% по сравнению с предыдущим годом.