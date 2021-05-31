Пн, 31.05.2021
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Карилайд: маловероятно, что Ратас станет кандидатом в президенты

Юри Ратас и Яанус Карилайд. ФОТО: Raul Mee/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд считает маловероятным, что лидер политической силы Юри Ратас станет баллотироваться в президенты Эстонии, сообщает Rus.ERR.

«Центристская партия активно ищет кандидата в президенты, который наберет в Рийгикогу не менее 68 голосов. И сегодня это не Юри Ратас», - сказал Карилайд в интервью ERR.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Юри Ратас не будет выдвигать свою кандидатуру, Карилайд ответил: «Я вижу, что сейчас это маловероятно, да».

Ранее Яанус Карилайд заявлял, что Ратас объявит о своем решении - баллотироваться в президенты или нет - к 31 мая.

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