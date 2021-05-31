Карилайд: маловероятно, что Ратас станет кандидатом в президенты
Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд считает маловероятным, что лидер политической силы Юри Ратас станет баллотироваться в президенты Эстонии, сообщает Rus.ERR.
Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд считает маловероятным, что лидер политической силы Юри Ратас станет баллотироваться в президенты Эстонии, сообщает Rus.ERR.
«Центристская партия активно ищет кандидата в президенты, который наберет в Рийгикогу не менее 68 голосов. И сегодня это не Юри Ратас», - сказал Карилайд в интервью ERR.
На уточняющий вопрос, означает ли это, что Юри Ратас не будет выдвигать свою кандидатуру, Карилайд ответил: «Я вижу, что сейчас это маловероятно, да».
Ранее Яанус Карилайд заявлял, что Ратас объявит о своем решении - баллотироваться в президенты или нет - к 31 мая.