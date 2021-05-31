Число прямых авиарейсов из Таллинна выросло до 20: появились рейсы в Ниццу, Вену и Дублин
С 31 мая из Таллиннского аэропорта открыто 20 международных направлений.
С 31 мая из Таллиннского аэропорта открыто 20 международных направлений.
По сравнению с прошлой неделей, из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчезли Минск и Мюнхен. Однако были открыты и новые линии: Таллинн-Дублин (Ryanair), Таллинн-Ницца (airBaltic) и Таллинн-Вена (Ryanair), сообщает Rus.ERR.
На этой неделе рейсы из Таллинна осуществляются в следующие зарубежные аэропорты: Амстердам (airBaltic), Афины (Aegean), Берлин (airBaltic), Вена (Ryanair), Дублин (Ryanair), Франкфурт (Lufthansa), Харьков (Wizz Air), Хельсинки (Finnair, Diamond Sky), Стамбул (Turkish Airlines), Киев (Wizz Air), Копенгаген (airBaltic), Лондон (airBaltic), Малага (airBaltic), Милан (Ryanair), Ницца (AirBaltic), Париж (airBaltic), Пафос (Ryanair), Рига (airBaltic), Стокгольм (SAS, airBaltic) и Варшава (LOT).