Число прямых авиарейсов из Таллинна выросло до 20: появились рейсы в Ниццу, Вену и Дублин

По сравнению с прошлой неделей, из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчезли Минск и Мюнхен. Однако были открыты и новые линии: Таллинн-Дублин (Ryanair), Таллинн-Ницца (airBaltic) и Таллинн-Вена (Ryanair), сообщает Rus.ERR.