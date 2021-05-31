Пн, 31.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Число прямых авиарейсов из Таллинна выросло до 20: появились рейсы в Ниццу, Вену и Дублин

Число прямых авиарейсов из Таллинна выросло до 20: появились рейсы в Ниццу, Вену и Дублин

Самолет. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

С 31 мая из Таллиннского аэропорта открыто 20 международных направлений.

По сравнению с прошлой неделей, из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчезли Минск и Мюнхен. Однако были открыты и новые линии: Таллинн-Дублин (Ryanair), Таллинн-Ницца (airBaltic) и Таллинн-Вена (Ryanair), сообщает Rus.ERR.

На этой неделе рейсы из Таллинна осуществляются в следующие зарубежные аэропорты: Амстердам (airBaltic), Афины (Aegean), Берлин (airBaltic), Вена (Ryanair), Дублин (Ryanair), Франкфурт (Lufthansa), Харьков (Wizz Air), Хельсинки (Finnair, Diamond Sky), Стамбул (Turkish Airlines), Киев (Wizz Air), Копенгаген (airBaltic), Лондон (airBaltic), Малага (airBaltic), Милан (Ryanair), Ницца (AirBaltic), Париж (airBaltic), Пафос (Ryanair), Рига (airBaltic), Стокгольм (SAS, airBaltic) и Варшава (LOT).

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back