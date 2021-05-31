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  • Жительница Эстонии, поверившая в возможность инвестировать, лишилась 20 000 евро
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Жительница Эстонии, поверившая в возможность инвестировать, лишилась 20 000 евро

Настольный телефон. ФОТО: Egert Kamenik

Жительница Тарту, которая понадеялась на возможность инвестировать, отдала мошенникам почти 20 000 евро.

24 мая полиция получила сообщение, что несколько месяцев назад жительнице Тарту позвонили и предложили инвестировать деньги. В течение нескольких месяцев женщина неоднократно делала переводы на различные платформы. Кроме того, с целью инвестирования она взяла быстрый кредит, сообщила Лыунаская префектура.

Когда несчастная стала подозревать, что ее обманывают, она обратилась за помощью в полицию. В настоящий момент едет производство по факту мошенничества.

Ущерб составил 19 356 евро.

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