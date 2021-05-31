Жительница Эстонии, поверившая в возможность инвестировать, лишилась 20 000 евро
Жительница Тарту, которая понадеялась на возможность инвестировать, отдала мошенникам почти 20 000 евро.
Жительница Тарту, которая понадеялась на возможность инвестировать, отдала мошенникам почти 20 000 евро.
24 мая полиция получила сообщение, что несколько месяцев назад жительнице Тарту позвонили и предложили инвестировать деньги. В течение нескольких месяцев женщина неоднократно делала переводы на различные платформы. Кроме того, с целью инвестирования она взяла быстрый кредит, сообщила Лыунаская префектура.
Когда несчастная стала подозревать, что ее обманывают, она обратилась за помощью в полицию. В настоящий момент едет производство по факту мошенничества.
Ущерб составил 19 356 евро.