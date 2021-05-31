Жительница Эстонии, поверившая в возможность инвестировать, лишилась 20 000 евро

24 мая полиция получила сообщение, что несколько месяцев назад жительнице Тарту позвонили и предложили инвестировать деньги. В течение нескольких месяцев женщина неоднократно делала переводы на различные платформы. Кроме того, с целью инвестирования она взяла быстрый кредит, сообщила Лыунаская префектура.