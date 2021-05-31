Министры Лийметс и Яани вступят в Центристскую партию
В ближайшее время министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр внутренних дел Кристиан Яани вступят в Центристскую партию, подтвердил генсек политической организации Андре Ханимяги.
В ближайшее время министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр внутренних дел Кристиан Яани вступят в Центристскую партию, подтвердил генсек политической организации Андре Ханимяги.
«Как и говорилось ранее, оба министра объявили, что они вступают в партию и некоторые необходимые шаги в этом направлении уже сделаны. Но сегодня ни один из министров еще не является членом партии, точную дату я, к сожалению, назвать не могу, но, вероятно, это случится в ближайшее время», - сказал ERR Ханимяги.
«Не все необходимые бумаги в настоящий момент есть в бюро, но предположительно все изменится в ближайшее время», - ответил Ханимяги на вопрос, написали ли министры заявления о вступлении в Центристскую партию.
Советник министра внутренних дел Дан Лыхмус сказал, что вступление Кристиана Яани в партию сейчас на повестке дня: «Скоро выяснится, когда точно это произойдет».