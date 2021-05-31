Министры Лийметс и Яани вступят в Центристскую партию

«Как и говорилось ранее, оба министра объявили, что они вступают в партию и некоторые необходимые шаги в этом направлении уже сделаны. Но сегодня ни один из министров еще не является членом партии, точную дату я, к сожалению, назвать не могу, но, вероятно, это случится в ближайшее время», - сказал ERR Ханимяги.