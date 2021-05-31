Кайа Канепи не смогла выйти во второй круг Roland Garros
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи не сумела преодолеть стартовый барьер Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros), пишет Rus.ERR.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи не сумела преодолеть стартовый барьер Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros), пишет Rus.ERR.
В понедельник в матче первого раунда турнира занимающая 66-е место в мировом рейтинге эстонка в трех сетах уступила чешка Маркете Вондроушовой (WTA 21) - 6:4, 3:6, 0:6.
Канепи выполнила 2 эйса, реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов и допустила 8 двойных ошибок.