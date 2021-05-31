Пн, 31.05.2021
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Кайа Канепи не смогла выйти во второй круг Roland Garros

Кайя Канепи. ФОТО: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи не сумела преодолеть стартовый барьер Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros), пишет Rus.ERR.

В понедельник в матче первого раунда турнира занимающая 66-е место в мировом рейтинге эстонка в трех сетах уступила чешка Маркете Вондроушовой (WTA 21) - 6:4, 3:6, 0:6.

Канепи выполнила 2 эйса, реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов и допустила 8 двойных ошибок.

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