Самолет Ryanair опять совершил экстренную посадку из-за ложного сообщения о бомбе

На борту самолета находились 160 человек. Официально причина посадки не называлась. Как сообщает Bild, самолет приземлился в Берлине из-за сообщения о бомбе.

Самолет и багаж пассажиров проверили, но ничего подозрительного не обнаружили. Утром 31 мая пассажиры вылетели в Краков другим бортом.

В Ryanair заявили РБК, что немецкие диспетчеры сообщили экипажу «о потенциальной угрозе безопасности на борту», после чего капитан направился в ближайший аэропорт, которым был Берлин. Пассажиры провели в нем около восьми часов.