Самолет Ryanair опять совершил экстренную посадку из-за ложного сообщения о бомбе
Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина в Краков, вечером 30 мая совершил экстренную посадку в Берлине, передает Deutsche Welle.
Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина в Краков, вечером 30 мая совершил экстренную посадку в Берлине, передает Deutsche Welle.
На борту самолета находились 160 человек. Официально причина посадки не называлась. Как сообщает Bild, самолет приземлился в Берлине из-за сообщения о бомбе.
Самолет и багаж пассажиров проверили, но ничего подозрительного не обнаружили. Утром 31 мая пассажиры вылетели в Краков другим бортом.
В Ryanair заявили РБК, что немецкие диспетчеры сообщили экипажу «о потенциальной угрозе безопасности на борту», после чего капитан направился в ближайший аэропорт, которым был Берлин. Пассажиры провели в нем около восьми часов.
Напомним, что 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Это произошло после того, как белорусские диспетчеры передали экипажу про сообщение о бомбе на борту, которое оказалось ложным. После приземления самолета двое его пассажиров — белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега — были задержаны. Их подозревают в организации массовых беспорядков после выборов президента Беларуси в 2020 году.