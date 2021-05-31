Этим вечером над Эстонией пролетит стратегический бомбардировщик ВВС США

Полет совершается в рамках однодневной миссии, целью которой является демонстрация солидарности НАТО, повышение боеготовности и развитие возможностей для плодотворного сотрудничества. В течение дня американские бомбардировщики и самолеты союзников облетят тридцать стран НАТО в Европе и Северной Америке.

По эту сторону океана начальной точкой маршрута B-52 является авиабаза в Испании. На протяжении полета над Европой самолет произведет дозаправку в воздухе и будет сопровождаться самолетами союзников. Это вторая подобная однодневная миссия.