Этим вечером над Эстонией пролетит стратегический бомбардировщик ВВС США
Около пяти часов вечера понедельника, 31 мая, над аэропортом Таллинна и авиабазой Эмари пролетит стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress.
Около пяти часов вечера понедельника, 31 мая, над аэропортом Таллинна и авиабазой Эмари пролетит стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress.
Полет совершается в рамках однодневной миссии, целью которой является демонстрация солидарности НАТО, повышение боеготовности и развитие возможностей для плодотворного сотрудничества. В течение дня американские бомбардировщики и самолеты союзников облетят тридцать стран НАТО в Европе и Северной Америке.
По эту сторону океана начальной точкой маршрута B-52 является авиабаза в Испании. На протяжении полета над Европой самолет произведет дозаправку в воздухе и будет сопровождаться самолетами союзников. Это вторая подобная однодневная миссия.
Стратегические бомбардировщики являются инструментом сдерживания, нацеленным на поддержание стабильности в мире.