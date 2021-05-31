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  • Картина дня: визит Тихановской, суд над обвиняемыми в убийстве на Ляэнемере-теэ и Pfizer для подростков

Картина дня: визит Тихановской, суд над обвиняемыми в убийстве на Ляэнемере-теэ и Pfizer для подростков

Керсти Кальюлайд и Светлана Тихановская в Кадриорге. ФОТО: Sander Ilvest

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 мая.

ФОТО И ВИДЕО 〉 «Белорусский народ станет свободным»: Светлана Тихановская приехала в Эстонию

Сегодня, 31 мая, Эстонию с визитом посещает лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Обвиняемые в убийстве на Ляэнемере-теэ признают свою вину частично или не признают вовсе

В понедельник в Харьюском уездном суде начался судебный процесс по делу об убийстве, произошедшем в таллиннском районе Ласнамяэ в ходе конфликта возле бара на Ляэнемере-теэ. Читать далее...

ЧТО ИЗВЕСТНО 〉 Возможно, в Эстонии не за горами вакцинация детей от коронавируса

Страны Евросоюза теперь могут начать вакцинацию от коронавируса детей старше 12 лет препаратом BioNTech/Pfizer, это первая вакцина, одобренная для детей. Эстония пока не спешит вакцинировать детей. Читать далее...

Жительница Таллинна лишилась работы из-за публикации в Facebook

Жительница Таллинна Людмила К. (имя изменено, настоящее имя редакции известно) проработала на одном месте без единого нарекания пять лет, как вдруг в один день потеряла работу с формулировкой «из-за утраты доверия». Как выяснилось позже, причиной стала публикация на ее личной странице в Facebook об ограничениях в связи с коронавирусом. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 59 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2902 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 59, то есть 2% от общего количества. Читать далее...

Мать пятерых детей обчистила банковские счета пожилых людей

«Мама, это здорово, что ты мать года», - крикнул один из пятерых детей Мерике несколько лет назад в зале одной эстонской уездной управы на церемонии награждения. Однако у хорошей и уважаемой матери был секрет, который через несколько лет заставил ее от отчаяния вступить на криминальный путь. Читать далее...

Финские ограничения убивают эстонские фирмы

Эстония борется за восстановление трудовой миграции, однако в плане туризма смиренно ждет решения Финляндии. Читать далее...

Жители эстонского острова отказываются от вакцины из-за отсутствия выбора

В конце этой недели Тартуская волость позволит всем постоянным жителям острова Пийрисаар при желании вакцинироваться дома. К сожалению, большинство островитян не хотят этого, а для некоторых уже безнадежно поздно. Читать далее...

Вопрос читателя: имеет ли работодатель право спрашивать, какой вакциной меня привили?

«Работаю на предприятии, которое специализируется на обслуживании клиентов. Мы используем маски, дезинфицирующие средства и стекла, которые отделяют сотрудников от клиентов. Почти весь коллектив вакцинирован, но работодатель поименно переспрашивает, привиты ли мы и если да, то какой вакциной. Имеет ли он на это право?» - спрашивает читатель Postimees. Читать далее...

Исследование: курьеры Wolt и Bolt в Эстонии не зарабатывают даже среднюю зарплату

Согласно опубликованному в среду исследованию Центра мониторинга развития «Платформенная работа в Эстонии 2021», доход людей, работающих через цифровые платформы, ниже, чем в среднем по Эстонии. Читать далее...

Самолет Ryanair опять совершил экстренную посадку из-за ложного сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина в Краков, вечером 30 мая совершил экстренную посадку в Берлине. Читать далее...

Дети эстонского юриста были прописаны на пустом участке земли: это приносило семье пособие

Министерство внутренних дел сочло незаконными махинации с пропиской с целью получения пособий, которую осуществила супруга бывшего заместителя старейшины волости Валга, также работавшая волостным юристом. Читать далее...

Почти достроенный приют для бездомных кошек в Нарве могут использовать не так, как планировалось

На сессии Нарвского городского собрания в четверг депутаты очень эмоционально обсуждали ситуацию с приютами для животных в городе. Ранее они урезали в четыре раза городскую помощь самому большому на сегодня приюту - НКО Narva Kassituba, в результате теперь ему не хватает денег на корм. В то же время, город строит здание нового кошачьего приюта, но за время строительства сменилась власть и изменились планы использования здания. Читать далее...

В Великобритании судно Tallink встретят акциями протеста

Ocean Rebellion, организация, которая борется за океаны, обещает на следующей неделе организовать акции против принадлежащего Tallink корабля Silja Europa во время саммита G7 в Великобритании, чтобы привлечь внимание к воздействию корабля на окружающую среду, отплывающего из Эстонии для размещения полицейских. Читать далее...

В базе данных Центра инфосистем здоровья обнаружена ошибка: номерки на вакцинацию не получить

После полудня никто не мог забронировать в дигирегистратуре номерок на вакцинацию. Сам портал пациента не работает уже более четырех часов. Читать далее...

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