Картина дня: визит Тихановской, суд над обвиняемыми в убийстве на Ляэнемере-теэ и Pfizer для подростков

Самолет Ryanair опять совершил экстренную посадку из-за ложного сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина в Краков, вечером 30 мая совершил экстренную посадку в Берлине. Читать далее...

Дети эстонского юриста были прописаны на пустом участке земли: это приносило семье пособие

Министерство внутренних дел сочло незаконными махинации с пропиской с целью получения пособий, которую осуществила супруга бывшего заместителя старейшины волости Валга, также работавшая волостным юристом. Читать далее...

Почти достроенный приют для бездомных кошек в Нарве могут использовать не так, как планировалось

На сессии Нарвского городского собрания в четверг депутаты очень эмоционально обсуждали ситуацию с приютами для животных в городе. Ранее они урезали в четыре раза городскую помощь самому большому на сегодня приюту - НКО Narva Kassituba, в результате теперь ему не хватает денег на корм. В то же время, город строит здание нового кошачьего приюта, но за время строительства сменилась власть и изменились планы использования здания. Читать далее...

В Великобритании судно Tallink встретят акциями протеста

Ocean Rebellion, организация, которая борется за океаны, обещает на следующей неделе организовать акции против принадлежащего Tallink корабля Silja Europa во время саммита G7 в Великобритании, чтобы привлечь внимание к воздействию корабля на окружающую среду, отплывающего из Эстонии для размещения полицейских. Читать далее...

В базе данных Центра инфосистем здоровья обнаружена ошибка: номерки на вакцинацию не получить