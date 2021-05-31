Картина дня: визит Тихановской, суд над обвиняемыми в убийстве на Ляэнемере-теэ и Pfizer для подростков
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 мая.
Сегодня, 31 мая, Эстонию с визитом посещает лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Читать далее...
В понедельник в Харьюском уездном суде начался судебный процесс по делу об убийстве, произошедшем в таллиннском районе Ласнамяэ в ходе конфликта возле бара на Ляэнемере-теэ. Читать далее...
Страны Евросоюза теперь могут начать вакцинацию от коронавируса детей старше 12 лет препаратом BioNTech/Pfizer, это первая вакцина, одобренная для детей. Эстония пока не спешит вакцинировать детей. Читать далее...
Жительница Таллинна Людмила К. (имя изменено, настоящее имя редакции известно) проработала на одном месте без единого нарекания пять лет, как вдруг в один день потеряла работу с формулировкой «из-за утраты доверия». Как выяснилось позже, причиной стала публикация на ее личной странице в Facebook об ограничениях в связи с коронавирусом. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2902 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 59, то есть 2% от общего количества. Читать далее...
«Мама, это здорово, что ты мать года», - крикнул один из пятерых детей Мерике несколько лет назад в зале одной эстонской уездной управы на церемонии награждения. Однако у хорошей и уважаемой матери был секрет, который через несколько лет заставил ее от отчаяния вступить на криминальный путь. Читать далее...
Эстония борется за восстановление трудовой миграции, однако в плане туризма смиренно ждет решения Финляндии. Читать далее...
В конце этой недели Тартуская волость позволит всем постоянным жителям острова Пийрисаар при желании вакцинироваться дома. К сожалению, большинство островитян не хотят этого, а для некоторых уже безнадежно поздно. Читать далее...
«Работаю на предприятии, которое специализируется на обслуживании клиентов. Мы используем маски, дезинфицирующие средства и стекла, которые отделяют сотрудников от клиентов. Почти весь коллектив вакцинирован, но работодатель поименно переспрашивает, привиты ли мы и если да, то какой вакциной. Имеет ли он на это право?» - спрашивает читатель Postimees. Читать далее...
Согласно опубликованному в среду исследованию Центра мониторинга развития «Платформенная работа в Эстонии 2021», доход людей, работающих через цифровые платформы, ниже, чем в среднем по Эстонии. Читать далее...
Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина в Краков, вечером 30 мая совершил экстренную посадку в Берлине. Читать далее...
Министерство внутренних дел сочло незаконными махинации с пропиской с целью получения пособий, которую осуществила супруга бывшего заместителя старейшины волости Валга, также работавшая волостным юристом. Читать далее...
На сессии Нарвского городского собрания в четверг депутаты очень эмоционально обсуждали ситуацию с приютами для животных в городе. Ранее они урезали в четыре раза городскую помощь самому большому на сегодня приюту - НКО Narva Kassituba, в результате теперь ему не хватает денег на корм. В то же время, город строит здание нового кошачьего приюта, но за время строительства сменилась власть и изменились планы использования здания. Читать далее...
Ocean Rebellion, организация, которая борется за океаны, обещает на следующей неделе организовать акции против принадлежащего Tallink корабля Silja Europa во время саммита G7 в Великобритании, чтобы привлечь внимание к воздействию корабля на окружающую среду, отплывающего из Эстонии для размещения полицейских. Читать далее...
После полудня никто не мог забронировать в дигирегистратуре номерок на вакцинацию. Сам портал пациента не работает уже более четырех часов. Читать далее...