Картина дня: визит Тихановской, суд над обвиняемыми в убийстве на Ляэнемере-теэ и увольнение за пост в соцсети

Коронавирус подтвержден у 59 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2902 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 59, то есть 2% от общего количества. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Обвиняемые в убийстве на Ляэнемере-теэ признают свою вину частично или не признают вовсе

В понедельник в Харьюском уездном суде начался судебный процесс по делу об убийстве, произошедшем в таллиннском районе Ласнамяэ в ходе конфликта возле бара на Ляэнемере-теэ. Читать далее...

Жительница Таллинна лишилась работы из-за публикации в Facebook

Жительница Таллинна Людмила К. (имя изменено, настоящее имя редакции известно) проработала на одном месте без единого нарекания пять лет, как вдруг в один день потеряла работу с формулировкой «из-за утраты доверия». Как выяснилось позже, причиной стала публикация на ее личной странице в Facebook об ограничениях в связи с коронавирусом. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 «Белорусский народ станет свободным»: Светлана Тихановская приехала в Эстонию

Сегодня, 31 мая, Эстонию с визитом посещает лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Читать далее...

Мать пятерых детей обчистила банковские счета пожилых людей

«Мама, это здорово, что ты мать года», - крикнул один из пятерых детей Мерике несколько лет назад в зале одной эстонской уездной управы на церемонии награждения. Однако у хорошей и уважаемой матери был секрет, который через несколько лет заставил ее от отчаяния вступить на криминальный путь. Читать далее...

Финские ограничения убивают эстонские фирмы

Эстония борется за восстановление трудовой миграции, однако в плане туризма смиренно ждет решения Финляндии. Читать далее...

Жители эстонского острова отказываются от вакцины из-за отсутствия выбора

В конце этой недели Тартуская волость позволит всем постоянным жителям острова Пийрисаар при желании вакцинироваться дома. К сожалению, большинство островитян не хотят этого, а для некоторых уже безнадежно поздно. Читать далее...

Вопрос читателя: имеет ли работодатель право спрашивать, какой вакциной меня привили?

«Работаю на предприятии, которое специализируется на обслуживании клиентов. Мы используем маски, дезинфицирующие средства и стекла, которые отделяют сотрудников от клиентов. Почти весь коллектив вакцинирован, но работодатель поименно переспрашивает, привиты ли мы и если да, то какой вакциной. Имеет ли он на это право?» - спрашивает читатель Postimees. Читать далее...

Исследование: курьеры Wolt и Bolt в Эстонии не зарабатывают даже среднюю зарплату

Согласно опубликованному в среду исследованию Центра мониторинга развития «Платформенная работа в Эстонии 2021», доход людей, работающих через цифровые платформы, ниже, чем в среднем по Эстонии. Читать далее...

Самолет Ryanair опять совершил экстренную посадку из-за ложного сообщения о бомбе