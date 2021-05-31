США утверждают, что телефон Ангелы Меркель не прослушивался. ФОТО: Reuters

В 2012-2014 годах датская военная разведка предоставляла Агентству национальной безопасности США доступ на секретную станцию вблизи Копенгагена, с которой можно получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров, сообщают немецкие и датские СМИ.

В 2012-2014 годах датская военная разведка предоставляла Агентству национальной безопасности США доступ на секретную станцию вблизи Копенгагена, с которой можно получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров, сообщают немецкие и датские СМИ.

Оттуда велось прослушивание и чтение электронной переписки ряда немецких, французских, шведских и норвежских политиков, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Операция носила кодовое имя «Рогоз» (название болотного растения, из листьев которого делают бумагу).

С таким утверждением выступила 30 мая радиостанция Danmarks Radio, которая, по ее словам, провела журналистское расследование, опросив девять хорошо информированных лиц. В тот же день материал на эту тему опубликовала немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Министр обороны Дании Петер Кристенсен, в подчинении которого находится военная разведка, сказал, что правительство не будет комментировать спекуляции СМИ.

Реакции Соединенных Штатов пока также не последовало.

Представитель ведомства федерального канцлера заявил, что Ангела Меркель впервые прочитала об этом в материале Suddeutsche Zeitung.

Франция и Швеция потребовали от правительства Дании объяснений.

«Это очень серьезно. Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», - заявил госсекретарь МИД Франции Клеман Бон.

«Мы требуем полной информации по вопросам, касающимся шведских граждан, компаний и интересов. И мы должны услышать ответ политиков в Дании», - сказал министр обороны Швеции Петер Хультквист.

По данным Danmarks Radio, слежка велась и за датскими МИД и минфином, а также за одной комапнией, работающей в сфере ВПК.

Suddeutsche Zeitung пишет, что в Германии, кроме Меркель, слежка велась за министром иностранных дел (ныне президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Пеером Штайнбрюком.

Как утверждают радиостанция и газета, после разоблачений касательно прослушивания АНБ Ангелы Меркель, сделанных в 2013 году сбежавшим и нашедшим убежище в России сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, минобороны Дании сформировало рабочую группу в составе четырех хакеров и аналитиков с целью установить, как американцы используют предоставленные им технические возможности, и насколько осведомлена об этом датская военная разведка.

В 2015 году группа якобы представила правительству секретный доклад.

Danmarks Radio и Suddeutsche Zeitung усматривают прямую связь между этим расследованием и последовавшей вскоре отставкой руководства военной разведки.

После заявлений Сноудена в 2013 году Белый дом заявил, что телефон Ангелы Меркель не прослушивался и не будет прослушиваться впредь.

Теперь находящийся в России Сноуден заявляет, что президент, а тогда вице-президент Джо Байден был в курсе дела и участвовал в обмане общественности и ближайшего союзника.