Синоптики разочаровали прогнозом на первый день лета
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода.
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода.
По многим регионам кратковременные дожди, к утру вероятность осадков снизится, а облачность рассеется. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек, ближе к утру восточных направлений, на островах и северо-западном побережье поднимется порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла, на почве местами 0 градусов.
Днем переменная облачность, по отдельным регионам возможны кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 4-9, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 14-18, на побережье с морским ветром до 12 градусов тепла.