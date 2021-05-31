Синоптики разочаровали прогнозом на первый день лета

По многим регионам кратковременные дожди, к утру вероятность осадков снизится, а облачность рассеется. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек, ближе к утру восточных направлений, на островах и северо-западном побережье поднимется порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла, на почве местами 0 градусов.