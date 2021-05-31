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  • В волости Тори горели автомобили, мужчину с ожогами доставили в больницу

В волости Тори горели автомобили, мужчину с ожогами доставили в больницу

Пожар в машине. Снимок иллюстративный. ФОТО: Päästeamet

На выходных в центр тревоги сообщили о двух возгораниях автомобилей, пишет Pärnu Postimees.

В воскресенье в 16:35 спасатели получили вызов на улицу Сийсикесе в поселок Сауга (волость Тори), где горел автомобиль. Спасатели потушили его в 17:02.

Владелец машины получил ожоги и был доставлен в больницу на проверку. По словам специалиста по коммуникациям Пярнуской больницы Маргит Сухоставец, 51-летнего мужчину из отделения неотложной помощи перевели в интенсив. Позже оттуда его отправили на лечение в Таллинн. Автомобиль был полностью уничтожен огнем. Причина пожара неизвестна.

В субботу в 14:52 в деревне Урумарья (волость Тори) загорелся легковой автомобиль. Его владелец смог взять возгорание под контроль. Спасатели дотушили машину, которую огонь уничтожил на сорок процентов. И в этом случае причина пожара неизвестна.

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