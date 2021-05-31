В волости Тори горели автомобили, мужчину с ожогами доставили в больницу

В воскресенье в 16:35 спасатели получили вызов на улицу Сийсикесе в поселок Сауга (волость Тори), где горел автомобиль. Спасатели потушили его в 17:02.

Владелец машины получил ожоги и был доставлен в больницу на проверку. По словам специалиста по коммуникациям Пярнуской больницы Маргит Сухоставец, 51-летнего мужчину из отделения неотложной помощи перевели в интенсив. Позже оттуда его отправили на лечение в Таллинн. Автомобиль был полностью уничтожен огнем. Причина пожара неизвестна.