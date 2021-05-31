Ученые сделали обнадеживающее открытие, касающееся антител к коронавирусу

Исследование, посвященное изучению антител к Covid-19, показало, что в костном мозге людей, переболевших вирусом, были идентифицированы клетки, вырабатывающие антитела в течение длительного времени.
Многие инфицированные SARS-CoV-2 вырабатывают антитела к вирусу большую часть своей жизни. Переболевшие вирусом в среднем имеют антитела в клетках костного мозга в течение длительного времени, хотя разные штаммы вируса могут ослабить защиту.
Антитела - это белки, которые могут распознавать и инактивировать вирусные частицы. Антитела обеспечивают основную иммунную защиту человека.
Али Эллебеди, иммунолог из Вашингтонского университета, и его команда изучали выработку антител у 77 человек, которые легко перенесли Covid-19.
Как и ожидалось, уровень антител снижался в течение четырех месяцев после заражения, но затем снижение замедлилось, и исследователи обнаружили антитела Covid-19 через 11 месяцев после заражения. Чтобы определить источник антител, команда Эллебеди собрала ряд В-клеток памяти (функция поддержки памяти иммунной системы, которая позволяет организму запоминать воздействие вируса) и костный мозг от подгруппы участников.
Через семь месяцев после появления симптомов у большинства этих участников все еще оставались В-клетки памяти, распознающие SARS-CoV-2.
Команда Эллебеди заметила первые признаки того, что мРНК-вакцина Pfizer должна запускать производство тех же клеток. Однако постоянная выработка антител, вызванная вакцинацией или заражением, не гарантирует полного иммунитета к Covid-19.