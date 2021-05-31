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Температура воды на эстонских пляжах оставляет желать лучшего

Нарвский пляж Йоаорг и пляжное здание за пять лет после окончания строительства пришли в довольно плачевное состояние. ФОТО: Илья Смирнов

Температура воды на пляжах в преддверии начала купального сезона заметно ниже 20 градусов.

По данным службы погоды Эстонии, самая теплая морская вода на пляже Роомассааре (14,6 градуса). Среди внутренних водоемов самая теплая вода в озере Тамула в Роозисааре (14,8 градуса) и Нарвском водохранилище в порту в Кулгу (14,5 градуса).

Самая низкая температура воды в море зафиксирована в Ристна, где она составляет всего 8,9 градуса, а во внутренних водоемах — в реке Пудисоо (9,4 градуса) и реке Кунда в районе Сями (10,1 градуса).

Официальный купальный сезон продлится с 1 июня по 31 августа.

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