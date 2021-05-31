ФБК назвал имя вероятного похитителя базы данных сторонников Навального
За взломом базы с личными данными сторонников оппозиционера Алексея Навального стоит бывший сотрудник основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Федор Горожанко, утверждает команда ФБК, сообщившая об этом в понедельник, 31 мая. Речь идет о сайте кампании "Свободу Навальному", запущенном 23 марта. В середине апреля пользователям, зарегистрировавшимся на платформе, стали приходить письма с угрозами. Фонд борьбы с коррупцией признал, что часть личных данных была похищена, пишет Deutsche Welle.