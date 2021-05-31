Vattenfall инвестирует миллион евро в проект эстонской АЭС

«Наряду с инвестициями, Vattenfall поделится своими ноу-хау и примет участие в исследовании стоимости строительства, цепочек поставок, оценки возможности возведения и обслуживания малой атомной электростанции, а также финансирования проекта», - отметил Турбьерн Вальборг, старший исполнительный вице-президент компании Vattenfall.

В рамках расширенного партнерства будет продолжено изучение технологии малых модульных реакторов и перспектив развертывания такого реактора в Эстонии к 2035 году.

По словам директора Fermi Energia Калева Каллеметса, инвестиции позволят расширить команду и ее компетенции, а также вести активную просветительскую работу с населением, проводить учебные программы и исследования. Все это может помочь правительству Эстонии принять научно обоснованное решение по поводу развертывания здесь малого модульного реактора.

По словам главы отдела производства энергии Vattenfall Дезире Комстедт, эти инвестиции будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению отношений между компаниями. «Мы видим потенциал в бизнес-модели Fermi Energia и ее перспективах достичь своей цели – подать заявку на получение принципиального соглашения о внедрении технологии ММР в Эстонии в 2026 году», - поясняет она.

Эстонское правительство сформировало рабочую группу из представителей министерств, чтобы оценить возможность и необходимость внедрения ядерной энергетики в Эстонии. Рабочая группа в сотрудничестве с международными экспертами анализирует, подходит ли ядерная энергетика для обеспечения бесперебойного углеродно-нейтрального производства энергии в Эстонии.

Vattenfall – это шведская государственная энергетическая компания, которая обслуживает десять ядерных реакторов: семь – в Швеции, три – в Германии, и является вторым по величине производителем электроэнергии в Европе. Vattenfall также работает в Финляндии, Дании, Великобритании и Нидерландах.