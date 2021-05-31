Почти достроенный приют для бездомных кошек в Нарве могут использовать не так, как планировалось

На сессии Нарвского городского собрания в четверг депутаты очень эмоционально обсуждали ситуацию с приютами для животных в городе. Ранее они урезали в четыре раза городскую помощь самому большому на сегодня приюту - НКО Narva Kassituba, в результате теперь ему не хватает денег на корм. В то же время, город строит здание нового кошачьего приюта, но за время строительства сменилась власть и изменились планы использования здания.