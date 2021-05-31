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  • Почти достроенный приют для бездомных кошек в Нарве могут использовать не так, как планировалось

Почти достроенный приют для бездомных кошек в Нарве могут использовать не так, как планировалось

Строящееся здание приюта для бездомных животных в Нарве. ФОТО: Николай Андреев

На сессии Нарвского городского собрания в четверг депутаты очень эмоционально обсуждали ситуацию с приютами для животных в городе. Ранее они урезали в четыре раза городскую помощь самому большому на сегодня приюту - НКО Narva Kassituba, в результате теперь ему не хватает денег на корм. В то же время, город строит здание нового кошачьего приюта, но за время строительства сменилась власть и изменились планы использования здания.

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Крупнейший в Нарве приют для кошек - некоммерческая организация, которую город поддерживает финансово (правда гораздо меньше, чем раньше), а также предоставил помещение - здание бывшего детского сада.

При этом завершается строительство нового муниципального здания для бездомных животных. Предполагалось, что новый приют для кошек и собак будет городским учреждением, никак не связанным с существующими приютами. Но теперь городская управа считает, что не справится с незнакомым для себя делом, и нужно как раз обращаться к НКО, которые умеют помогать бездомным кошкам.

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