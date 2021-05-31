Мертсина: экономика Эстонии вышла из спада быстрее, чем ожидалось
Несмотря на пандемию и ограничения, установленные для сдерживания распространения вируса, в первом квартале года экономика Эстонии росла очень высокими темпами. Рост ВВП на 5,4% оказался намного выше наших ожиданий. Судя по опубликованным в настоящее время цифрам, это – самый сильный результат в Европе. Экономика Эстонии быстро вышла из рецессии, и наш ВВП уже на 3,4% превышает докризисный пик, который был в последнем квартале 2019 года.