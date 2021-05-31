Мертсина: экономика Эстонии вышла из спада быстрее, чем ожидалось

В первом квартале рост показали почти две трети объема экономики Эстонии

Хотя почти половина экономического роста была обеспечена за счёт повышения налогов, очень значительный вклад внесли секторы торговли, ИКТ, финансов, здравоохранения и энергетики, где рост добавленной стоимости выражался двузначными числами. На замедление же роста ВВП в наибольшей мере повлияло снижение добавленной стоимости в строительстве, гостиничном бизнесе и общественном питании, в также в обрабатывающей промышленности, сельском и лесном хозяйстве. Безусловно, пандемия и ограничения на передвижение в сфере размещения и питания оказали наиболее сильное влияние. Здесь добавленная стоимость снизилась в первом квартале на 42%. Гостиничный бизнес и общественное питание сокращались в течение 9 кварталов подряд, а добавленная стоимость в этой сфере в первом квартале этого года была почти на 58% ниже, чем в последнем квартале 2018 года. Пандемия и экономические ограничения напрямую затронули почти пятую часть экономики Эстонии. В то же время примерно для трёх четвертей экономики влияние ограничений было либо нейтральным, либо косвенным. Например – через цепочки поставок затронутых ограничениями компаний, но здесь точные последствия трудно оценить. Широкое распространение COVID-19 также повлияло на работу ряда компаний, которых ограничения напрямую не распространялись.

Росту экспорта способствует усиление внешнего спроса

Если экспорт товаров растёт уже третий квартал подряд, то в первом квартале умеренное восстановление продемонстрировал и экспорт услуг. Экспорт товаров и услуг увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост экспорта поддерживается усилением внешнего спроса.

Экономический кризис и кризис здравоохранения значительно увеличили потребительские расходы госсектора

В первом квартале этого года потребительские расходы в госсекторе увеличились на 7% и внесли значительный вклад в экономический рост. Увеличение запасов также внесло очень большой вклад в рост ВВП. Хотя прирост запасов может сильно колебаться от квартала к кварталу, увеличение запасов также указывает на улучшение спроса и чувства уверенности. Например, в прошлом году, когда экономика вошла в рецессию, снизились и запасы.

Частное потребление сдерживается ограничениями на передвижение, связанными с кризисом в области здравоохранения

Частное потребление снижается четыре квартала подряд. В то время как чувство уверенности в строительстве и сфере услуг выросло до уровня двухлетней давности, а в промышленном секторе – до самого высокого уровня за 14 лет, доверие потребителей всё ещё значительно ниже докризисного уровня. Частное потребление снизилось в основном из-за ограничений на передвижение, связанных с кризисом в области здравоохранения, что привело к сокращению расходов на размещение и питание, на транспорт, а также на посещение культурных и развлекательных мероприятий.

Перспективы роста экономики Эстонии улучшаются

Помимо уже упомянутой общей уверенности в реальном секторе экономики, значительно улучшились перспективы роста промышленного производства и экспорта, а также спроса на услуги. Индексы деловой активности в зоне евро и в США во втором квартале показывают рост, что указывает на оживление внешнего спроса. Уже в марте мировая торговля выросла на одну десятую в годовом сравнении и значительно превысила допандемический уровень. Экономические ограничения смягчаются в Эстонии и многих других странах. Спрос больше не является основным препятствием при ведении бизнеса для многих компаний. Улучшение экономической ситуации нашло в последние месяцы отражение в ускорении роста налоговых поступлений в государственный бюджет. Рост экономической активности также отражается в повышении спроса на рабочую силу. В промышленности, строительстве и сфере услуг дефицит рабочей силы снова становится проблемой для всё большего числа компаний.

Крупные суммы ждут момента, чтобы влиться в экономику

В апреле депозиты юридических лиц и домохозяйств были почти на 1,4 миллиарда евро выше, чем год назад, что в общей сложности составило почти 10% прогнозируемого на этот год ВВП. Однако увеличение депозитов таит в себе накопленный спрос – эти деньги будут вливаться в экономику по мере роста чувства уверенности. Уже в этом году вырос спрос на недвижимость. С осени этого года экономика Эстонии получит дополнительные денежные вливания из второй ступени пенсионной реформы. Это составит 4,6%, а без подходного налога 3,7% прогнозируемого на 2021 год ВВП. В этом году также ожидается продолжение роста государственных инвестиций за счёт притока зарубежных средств.