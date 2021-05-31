Коронавирус: в Евросоюзе разрешили прививать детей от 12 лет
Страны Евросоюза теперь могут начать вакцинацию от коронавируса детей старше 12 лет препаратом BioNTech/Pfizer, пишет Deutsche Welle.
Страны Евросоюза теперь могут начать вакцинацию от коронавируса детей старше 12 лет препаратом BioNTech/Pfizer, пишет Deutsche Welle.
Соответствующее разрешение выдала Еврокомиссия, подтвердив таким образом решение Европейского агентства лекарственных средств (EMA), сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в своем Twitter. Так, вакцина BioNTech/Pfizer стала первой, допущенной в ЕС для вакцинации подростков.
Today, @EU_Commission adopts a decision to approve the use of the BioNTech/Pfizer #COVID19 vaccine for 12-15 year olds.— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) May 31, 2021
▶️ Member States can now choose to expand their vaccination rollout to young people.
To put an end to the crisis, every dose counts. pic.twitter.com/SSJpwJOUsc