Пн, 31.05.2021
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Коронавирус: в Евросоюзе разрешили прививать детей от 12 лет

Вакцинация. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Страны Евросоюза теперь могут начать вакцинацию от коронавируса детей старше 12 лет препаратом BioNTech/Pfizer, пишет Deutsche Welle.

Соответствующее разрешение выдала Еврокомиссия, подтвердив таким образом решение Европейского агентства лекарственных средств (EMA), сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в своем Twitter. Так, вакцина BioNTech/Pfizer стала первой, допущенной в ЕС для вакцинации подростков.

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