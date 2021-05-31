Частичное дистанционное обучение может сохраниться в школах и осенью

В этом году есть больше оснований рассчитывать на вакцинацию и выработку коллективного иммунитета к коронавирусу, но ученые готовятся внимательно следить за возможным ростом числа заражений в конце лета, сообщила в воскресенье еженедельная аналитическая передача "Aktuaalne kaamera. Nädal" на телеканале ETV.

"Если в классе очаг [инфекции], а они, несомненно, будут и дальше возникать, то вакцинированному педагогу больше не надо будет уходить на дистанционную работу. То же самое относится и к переболевшим. Из детей школьного возраста в возрасте от 7 до 19 лет у нас переболели 15 000 детей, так что довольно много детей и подростков, которым не придется уходить на самоизоляцию", - пояснила министр образования и науки Лийна Керсна.