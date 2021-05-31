Студия Postimees: как ресторанный бизнес пережил пандемию?13:45
Рестораны постепенно открываются, но туристов все равно пока нет. Много ли можно отыграть без них? Помогло ли открытие террас пережить кризис? Как развиваться в этот период?
Рестораны постепенно открываются, но туристов все равно пока нет. Много ли можно отыграть без них? Помогло ли открытие террас пережить кризис? Как развиваться в этот период?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире таллиннский ресторатор, шеф-повар Владимир Ильин. Смотрите интервью в 13:45!