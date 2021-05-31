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  • Студия Postimees: как ресторанный бизнес пережил пандемию?

Студия Postimees: как ресторанный бизнес пережил пандемию?
13:45

Владимир Ильин, шеф-повар, ресторатор ФОТО: Erakogu

Рестораны постепенно открываются, но туристов все равно пока нет. Много ли можно отыграть без них? Помогло ли открытие террас пережить кризис? Как развиваться в этот период?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире таллиннский ресторатор, шеф-повар Владимир Ильин. Смотрите интервью в 13:45!

  • Что было самым тяжелым? Кому не удалось миновать банкротства? 
  • Как выживали те, кто сумел остаться в ресторанном бизнесе?
  • Все ли рестораны смогли воспользоваться хоть какими-то пособиями?  
  • Что может сделать бизнес, чтобы пережить кризис самому?
  • Начинается ли сейчас момент восстановления ресторанного бизнеса?
  • Где найти сотрудников? Как их вернуть из других сфер? 
  • В чем будут измеряться последствия кризиса?
  • Как скоро посетители вернутся в рестораны?

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