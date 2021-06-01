Фото ⟩ Черная дача у синего моря в зеленом лесу ищет любителя минимализма

https://uusmaa.ee/pakkumine/6651-hiiumaa-vald-kalana-kula-kopli-tee-7/#&gid=1&pid=4

Маленький, но вместительный двухэтажный модульный дом, построенный в 2019 году, находится в деревне Калана, всего в 1 км от моря. В доме можно жить круглый год, так как сделана хорошая теплоизоляция и установлены полы с подогревом. На первом этаже домика площадью 18 м2 кроме жилого пространства находятся душевая кабина, кухонный уголок со столешницей и раковиной и бойлер для горячей воды.

Модульная дача на Хийумаа. ФОТО: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Второй ярус дома идеально подходит для сна, его площадь около 6 м2. Благодаря большим окнам дом очень светлый и кажется просторнее. Имеется и терраса.

Модульная дача на Хийумаа. ФОТО: Uus Maa Kinnisvarabüroo

В наличии детальная планировка, согласно которой на участке допускается строительство двух зданий - жилого и подсобного, площадью до 300 м2

Площадь участка - 0,4 га. Он засеян травой, а деревья защищают от ветра. Есть подключение к Eesti Energia, водой снабжает местный артезианский колодец.

Модульная дача на Хийумаа. ФОТО: Uus Maa Kinnisvarabüroo