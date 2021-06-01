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Рийгикогу обсудит возможность освобождения домовладельцев от неприятных обязанностей

Уборка тротуара. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Комиссия по экономике Рийгикогу 1 июня направила на первое чтение законопроект, освобождающий домовладельцев от обязанности чистить тротуары, передает Kodustiil.

По мнению члена Рийгикогу Айвара Кокка (Isamaa), было бы справедливо освободить всех домовладельцев от уборки принадлежащих самоуправлениям тротуаров, а также от обязательств содержать в порядке общественные территории, и возложить эти обязанности на органы самоуправления.

По словам Кокка, действующий закон возлагает на домовладельцев огромные обязательства, которые никак не компенсируются. «Многие домовладельцы находятся в преклонном возрасте или являются людьми с проблемами здоровья. Среди них и много людей, занятых полный рабочий день. И те и другие не могут должным образом выполнять такое обязательство. Например, в случае большего количества снега для многих уборка тротуаров является непосильной. Эту тяжелую физическую работу легче было бы выполнить с помощью специального оборудования», — отметил Кокк.

Планируется, что закон вступит в силу 1 октября.

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