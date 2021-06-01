Рийгикогу обсудит возможность освобождения домовладельцев от неприятных обязанностей

По мнению члена Рийгикогу Айвара Кокка (Isamaa), было бы справедливо освободить всех домовладельцев от уборки принадлежащих самоуправлениям тротуаров, а также от обязательств содержать в порядке общественные территории, и возложить эти обязанности на органы самоуправления.

По словам Кокка, действующий закон возлагает на домовладельцев огромные обязательства, которые никак не компенсируются. «Многие домовладельцы находятся в преклонном возрасте или являются людьми с проблемами здоровья. Среди них и много людей, занятых полный рабочий день. И те и другие не могут должным образом выполнять такое обязательство. Например, в случае большего количества снега для многих уборка тротуаров является непосильной. Эту тяжелую физическую работу легче было бы выполнить с помощью специального оборудования», — отметил Кокк.