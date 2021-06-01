На прошлой неделе лечение после вакцинации потребовалось четверым
Департаменту лекарственных средств в период с 24 по 30 мая сообщили о 118 побочных эффектах после введения вакцины от Covid-19, которые необязательно должны быть связаны с вакциной.
Департаменту лекарственных средств в период с 24 по 30 мая сообщили о 118 побочных эффектах после введения вакцины от Covid-19, которые необязательно должны быть связаны с вакциной.
Comirnaty (Pfizer/Biontech)
На прошлой неделе прислали 47 сообщений.
Также описывались:
В остальных отчетах описывались легкие реакции, соответствующие информации о продукте, которые длились несколько дней (в некоторых случаях дольше). Кроме того, сообщалось о нарушениях чувствительности, мышечной слабости и мышечных спазмах, нарушении координации, обмороках, стенокардии, нарушениях менструального цикла, носовых кровотечениях, кровоточивости десен, боли в горле, жажде, вздутии живота, временном расстройстве речи.
Больничный в связи с нетрудоспособностью был нужен в одном случае.
Moderna
На прошлой неделе пришло 30 сообщений.
В сообщениях описывались легкие реакции, которые описаны в инфолистке вакцины. Кроме того сообщалось о нарушениях чувствительности, болезненности кожи, боли в горле, кашле, затрудненном дыхании, заложенности носа и насморке, боли в костях, в спине, зубной боли, головокружении, переохлаждении, снижении частоты пульса, учащенном сердцебиении, сухости во рту, диарее.
Больничный в связи с нетрудоспособностью был нужен в трех случаях.
Vaxzevria (Astrazeneca)
На прошлой неделе прислали 13 сообщений.
Обоим пациентам потребовался больничный.
В остальных отчетах описывались легкие реакции, соответствующие информации в инфолистке. Кроме того, описаны нарушения чувствительности кожи и болезненность, кожные воспаления и сыпь, боли в груди, отеки суставов.
Janssen
На прошлой неделе прислали 28 сообщений.
В сообщениях описывали легкие реакции, которые описаны в инфолистке вакцины. Кроме того, сообщалось о боли в горле, болезненности языка, жажде, сухости глаз, нарушениях чувствительности кожи, нарушения вкусовых ощущений, боли в спине, в животе, спазмах мышц, сонливости.
Больничный лист понадобился в двух случаях.