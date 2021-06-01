На прошлой неделе лечение после вакцинации потребовалось четверым

Comirnaty (Pfizer/Biontech)

На прошлой неделе прислали 47 сообщений.

Неэффективность вакцины после введения второй дозы описывалась в двух сообщениях, в одном случае у вакцинированного развилось легкое заболевание Covid-19, а в другом случае пожилому пациенту потребовалось пять дней госпитализации из-за пневмонии.

Также описывались:

аллергическая реакция (отек горла и лица) после первой дозы вакцины, пациенту потребовалось лечение;

односторонний паралич лицевого нерва через два дня после введения первой дозы вакцины, пациент проходит курс лечения и выздоравливает.

В остальных отчетах описывались легкие реакции, соответствующие информации о продукте, которые длились несколько дней (в некоторых случаях дольше). Кроме того, сообщалось о нарушениях чувствительности, мышечной слабости и мышечных спазмах, нарушении координации, обмороках, стенокардии, нарушениях менструального цикла, носовых кровотечениях, кровоточивости десен, боли в горле, жажде, вздутии живота, временном расстройстве речи.

Больничный в связи с нетрудоспособностью был нужен в одном случае.

Moderna

На прошлой неделе пришло 30 сообщений.

В сообщениях описывались легкие реакции, которые описаны в инфолистке вакцины. Кроме того сообщалось о нарушениях чувствительности, болезненности кожи, боли в горле, кашле, затрудненном дыхании, заложенности носа и насморке, боли в костях, в спине, зубной боли, головокружении, переохлаждении, снижении частоты пульса, учащенном сердцебиении, сухости во рту, диарее.

Больничный в связи с нетрудоспособностью был нужен в трех случаях.

Vaxzevria (Astrazeneca)

На прошлой неделе прислали 13 сообщений.

В одном сообщении описывали после введения первой дозы повреждение нервов (острая моторно-сенсорная аксональная полинейропатия). Пациенту потребовалось больничное лечение, он идет на поправку.

В другой сообщении описали возникновение длительной боли в суставах после первой дозы вакцины.

Обоим пациентам потребовался больничный.

В остальных отчетах описывались легкие реакции, соответствующие информации в инфолистке. Кроме того, описаны нарушения чувствительности кожи и болезненность, кожные воспаления и сыпь, боли в груди, отеки суставов.

Janssen

На прошлой неделе прислали 28 сообщений.

В сообщениях описывали легкие реакции, которые описаны в инфолистке вакцины. Кроме того, сообщалось о боли в горле, болезненности языка, жажде, сухости глаз, нарушениях чувствительности кожи, нарушения вкусовых ощущений, боли в спине, в животе, спазмах мышц, сонливости.