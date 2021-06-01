Юри Ратас не будет баллотироваться в президенты
Председатель Центристской партии и спикер Рийгикогу Юри Ратас не будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах.
Председатель Центристской партии и спикер Рийгикогу Юри Ратас не будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах.
Об этом во вторник политик заявил в интервью Vikerraadio, отметив, что центристы продолжают поиски подходящего кандидата на пост главы государства как внутри партии, так и за ее пределами, передает rus.err.ee.
На вопрос, было ли у него желание баллотироваться в президенты и не связан ли его отказ с отсутствием поддержки со стороны Партии реформ, Юри Ратас ответил, что он никогда не говорил, что станет претендовать на пост главы государства.
По словам Юри Ратаса, он намерен вывести центристов на муниципальные выборы и сам будет баллотироваться в Таллиннское городское собрание.