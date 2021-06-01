Юри Ратас не будет баллотироваться в президенты

Об этом во вторник политик заявил в интервью Vikerraadio, отметив, что центристы продолжают поиски подходящего кандидата на пост главы государства как внутри партии, так и за ее пределами, передает rus.err.ee .

На вопрос, было ли у него желание баллотироваться в президенты и не связан ли его отказ с отсутствием поддержки со стороны Партии реформ, Юри Ратас ответил, что он никогда не говорил, что станет претендовать на пост главы государства.