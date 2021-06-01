Правительство не стало продлевать запрет на ночную продажу алкоголя
Правительство не стало продлевать действовавший до 31 мая общереспубликанский запрет на продажу алкоголя в период с 22:00 до 10:00.
Правительство не стало продлевать действовавший до 31 мая общереспубликанский запрет на продажу алкоголя в период с 22:00 до 10:00.
"Запрет де-юре истек, но до 14 июня общепит все равно может работать только до 22:00, то есть позже продавать некому и негде. А с 14 июня заведения общепита смогут работать и, соответственно, продавать алкоголь до полуночи", - прокомментировали во вторник rus.err.ee в пресс-службе правительства.
Получается, что с 1 по 13 июня в Эстонии нет ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита, но есть ограничение на время работы самих заведений.
Впервые после отмены чрезвычайного положения общегосударственный запрет на продажу алкоголя в ночное время ввели 25 сентября.