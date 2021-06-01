Правительство не стало продлевать запрет на ночную продажу алкоголя

"Запрет де-юре истек, но до 14 июня общепит все равно может работать только до 22:00, то есть позже продавать некому и негде. А с 14 июня заведения общепита смогут работать и, соответственно, продавать алкоголь до полуночи", - прокомментировали во вторник rus.err.ee в пресс-службе правительства.