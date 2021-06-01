Более 40 случаев: полиция задержала подозреваемого в кражах боковых зеркал

«За минувшие выходные зарегистрировано более сорока сообщений о краже автомобильных зеркал. Сообщения поступили из района Пирита и Пеэтри, находящегося в волости Раэ. Были украдены зеркала нескольких различных марок автомобилей, и на данный момент мы задержали подозреваемого в кражах, выйти на его след мы смогли после тщательного анализа собранных на месте улик», - сказал руководитель службы ведения производств Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас.

Он поблагодарил всех жертв, которые сообщили в полицию о краже, и подчеркнул, что всегда особенно полезными являются камеры видеонаблюдения многоквартирных и частных домов, изображение которых может значительно облегчить работу полиции. «Мы также рекомендуем регулярно проверять камеры, прикрепленные к вашему дому, чтобы убедиться, что все работает и запись идет. Это основные меры, которые мы можем предпринять для защиты нашего имущества. Также стоит обращать внимание на то, что происходит вокруг — передвигаются ли по вашей улице или району подозрительные машины или люди», - отметил Синикас.

По его словам, задержанный латыш ранее был осужден и отбывал наказание в тюрьмах в различных странах Западной Европы за преступления против собственности. «У нас есть основания полагать, что этот же человек совершал кражи боковых зеркал и в Виймси в феврале этого года», - сказал полицейский.