В Ида-Таллиннской центральной больнице полностью восстановлено плановое лечение

Заведующий ортопедическим центром, доктор Андрес Кёэп сказал, что центр сейчас работает в полном объеме: «С 31 мая мы можем использовать весь фонд койко-мест отделения. 44 дня на площади ортопедического отделения лечили ковидных больных, и мы практически не могли вообще предоставлять плановое лечение. Также от обычной практики отличалось и лечение больных с неотложными травмами. По сравнению с весной прошлого года, когда плановая работа также была остановлена, ортопедическим больным оказывалась помощь, но мы все равно сделали на 200 операций меньше возможного. Если сравнивать с доковидным временем, теперь мы сделали на 400 операций меньше».

Весной, когда в Ида-Таллиннской центральной больнице были открыты четыре ковидных отделения, плановое лечение было почти полностью остановлено по специализациям внутренних болезней и на 80 процентов в хирургии.

«Ограничение плановой работы происходило параллельно с открытием ковидных отделений. В Хирургической клинике для ковидных отделений было выделено более 50 процентов койко-мест. Плановая работа была ограничена по всем хирургическим направлениям. Не откладывались только экстренные и онкологические операции», - сказал доктор Арак.