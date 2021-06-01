В Ида-Таллиннской центральной больнице полностью восстановлено плановое лечение
«Время ожидания в очереди на плановое лечение увеличилось на период работы ковидных отделений. Восстановление плановой работы для пациентов происходит на основании имеющейся очереди», - сказал заведующий хирургической клиникой Ида-Таллиннской центральной больницы, доктор Андрус Арак, добавив, что клиника перейдет на свою максимальную мощность согласно государственному плану деэскалации и с понедельника, 31 мая, в хирургических отделениях восстановлена обычная работа.