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  • В Ида-Таллиннской центральной больнице полностью восстановлено плановое лечение

В Ида-Таллиннской центральной больнице полностью восстановлено плановое лечение

Ида-Таллиннская центральная больница. ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees/

«Время ожидания в очереди на плановое лечение увеличилось на период работы ковидных отделений. Восстановление плановой работы для пациентов происходит на основании имеющейся очереди», - сказал заведующий хирургической клиникой Ида-Таллиннской центральной больницы, доктор Андрус Арак, добавив, что клиника перейдет на свою максимальную мощность согласно государственному плану деэскалации и с понедельника, 31 мая, в хирургических отделениях восстановлена обычная работа.

Заведующий ортопедическим центром, доктор Андрес Кёэп сказал, что центр сейчас работает в полном объеме: «С 31 мая мы можем использовать весь фонд койко-мест отделения. 44 дня на площади ортопедического отделения лечили ковидных больных, и мы практически не могли вообще предоставлять плановое лечение. Также от обычной практики отличалось и лечение больных с неотложными травмами. По сравнению с весной прошлого года, когда плановая работа также была остановлена, ортопедическим больным оказывалась помощь, но мы все равно сделали на 200 операций меньше возможного. Если сравнивать с доковидным временем, теперь мы сделали на 400 операций меньше».

Весной, когда в Ида-Таллиннской центральной больнице были открыты четыре ковидных отделения, плановое лечение было почти полностью остановлено по специализациям внутренних болезней и на 80 процентов в хирургии.

«Ограничение плановой работы происходило параллельно с открытием ковидных отделений. В Хирургической клинике для ковидных отделений было выделено более 50 процентов койко-мест. Плановая работа была ограничена по всем хирургическим направлениям. Не откладывались только экстренные и онкологические операции», - сказал доктор Арак.

В клинике внутренних болезней плановое лечение было сведено к минимуму в течение последних шести месяцев. «Каждое направление пересмотрело планы своих больных и создало очередь: если состояние больного нуждалось в более быстрой госпитализации, возможность находили и во время пандемии. В онкологии заминок не было, - описала ситуацию заведующая клиникой внутренних болезней, доктор Кай Суклес. - Если смотреть шире, ни в одном направлении ни один пациент, нуждающийся в срочном лечении, не остался без этой возможности. Теперь все направления пересматривают свои очереди: те, кто был вынужден ждать, пойдут первыми».

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