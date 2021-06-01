Тот, кто стрелял, и его внутренний голос

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В основу пьесы «Error 403» положено реальное трагическое событие. 10 августа прошлого года во время первых массовых демонстраций протеста в Минске был убит 34-летний Александр Тарайковский. Власти выдвинули официальную версию: мол, Тарайковский пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецподразделения «Алмаз», но оно взорвалось в руке, и Тарайковский по собственной неосторожности получил «травмы, не совместимые с жизнью». Однако очевидцы единодушно свидетельствовали, что у погибшего в руках не было никакого взрывного устройства. Днем позже агентство Associated Press опубликовало видеокадры, которые опровергали официальную версию. На них было ясно видно, что у Тарайковского нет ничего в руках, он стоит перед людьми в форме с поднятыми руками и падает на землю после выстрела в грудь. В феврале этого года председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сообщил об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели Тарайковского.

В центре пьесы Халезина и спектакля, поставленного им и Натальей Колядой с эстонскими актерами, не погибший, а тот, кто стрелял в него из карабина «Сайга», названного в официальной версии «нелетальным оружием» - боец подразделения «Алмаз» Никита.