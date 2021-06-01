Тот, кто стрелял, и его внутренний голос
На сцене Vaba Lava состоялась премьера спектакля «Error 403» по пьесе художественного руководителя Белорусского свободного театра Николая Халезина.
На сцене Vaba Lava состоялась премьера спектакля «Error 403» по пьесе художественного руководителя Белорусского свободного театра Николая Халезина.
В основу пьесы «Error 403» положено реальное трагическое событие. 10 августа прошлого года во время первых массовых демонстраций протеста в Минске был убит 34-летний Александр Тарайковский. Власти выдвинули официальную версию: мол, Тарайковский пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецподразделения «Алмаз», но оно взорвалось в руке, и Тарайковский по собственной неосторожности получил «травмы, не совместимые с жизнью». Однако очевидцы единодушно свидетельствовали, что у погибшего в руках не было никакого взрывного устройства. Днем позже агентство Associated Press опубликовало видеокадры, которые опровергали официальную версию. На них было ясно видно, что у Тарайковского нет ничего в руках, он стоит перед людьми в форме с поднятыми руками и падает на землю после выстрела в грудь. В феврале этого года председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сообщил об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели Тарайковского.
В центре пьесы Халезина и спектакля, поставленного им и Натальей Колядой с эстонскими актерами, не погибший, а тот, кто стрелял в него из карабина «Сайга», названного в официальной версии «нелетальным оружием» - боец подразделения «Алмаз» Никита.